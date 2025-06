Un agent de la collecte des déchets agressé à Bastia : la CAB porte plainte

Un agent de la Direction de la collecte et du tri des déchets de la CAB a été agressé ce matin, à Bastia, durant son service, par un homme visiblement sous l’emprise d’alcool - et pas que… -, ayant également tenté de mettre le feu à des bornes de tri et un camion. Nous lui apportons notre soutien le plus total, ainsi qu’à l’agent présent qui s’est interposé pour défendre son collègue. Ces actes honteux et lâches à l’égard d’agents du service public sont inacceptables et contraires à la Corse que nous voulons. De tels comportements ne doivent se reproduire. Une plainte a été déposé contre l’agresseur par la CAB suite à cette violente agression.