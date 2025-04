À l’occasion du tricentenaire de la naissance de Pasquale Paoli, le lycée Giocante de Casabianca à Bastia a organisé une matinée pédagogique et culturelle à destination des élèves de seconde, première et terminale. Un hommage vivant à la figure du général corse, mêlant cinéma, histoire et humour.

Dans l’amphithéâtre de l’établissement, les élèves ont assisté à la projection du film Les Exilés, en présence de son réalisateur Rinatu Frassati. Le cinéaste, fidèle aux rendez-vous scolaires, a répondu avec disponibilité aux nombreuses questions des lycéens, accompagnés pour l’occasion par leurs professeures Lesia Rogliano, Marie-Pierre Vanni et Marion Petrignani.



Pour prolonger la séance, les élèves avaient préparé un kahoot – jeu interactif en ligne – consacré à la vie et à l’héritage politique de Pasquale Paoli. Une manière ludique de tester les connaissances acquises sur celui que l’on surnomme le Père de la Patrie. À la clé : une dégustation symbolique. Les gagnants ont été invités à souffler les bougies... non pas sur un gâteau classique, mais sur un Bonaparte en sucre. Une référence malicieuse au film Les Exilés, qui imagine des rencontres oniriques entre Paoli et le jeune Napoléon Bonaparte.



La matinée s’est clôturée autour d’un goûter convivial, durant lequel les élèves ont pu poursuivre leurs échanges avec le réalisateur. Un moment de partage qui a permis d’allier mémoire, créativité et transmission, dans l’esprit même du tricentenaire.