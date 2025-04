Ajaccio : "Le Thé à Trois" à la médiathèque des Cannes

La médiathèque des Cannes reçoit, le mercredi 16 Avril de 15 heures à 15h45 l’association « Le Thé à Trois » de Paul Grenier pour un spectacle participatif intitulé : Histoires de rôles (de 3 à 7 ans)

« Promenons-nous dans les bois… pendant que le loup n’y est pas… »

Le loup ? Mais où est-il donc ? Car en effet, ce jour-là, le comédien n’a plus envie de le jouer… Il fera donc porter la queue de la bête par un enfant et en sollicitera une vingtaine d’autres pour jouer les rôles issus de trois contes bien connus – car notre narrateur ne cesse de s’emmêler les pinceaux : « Le Petit chaperon rouge », « Les Trois petits cochons » et « L’histoire de la vieille bique et de ses sept biquets ». Un spectacle où ce sont les enfants qui jouent !!



Renseignements et inscriptions au : 04.95.20.20.30