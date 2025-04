Lundi 7 avril, Martina Bartoli a été nommée au grade de chevalier pour son engagement en faveur du don de sang bénévole. Figure active de l’ADSB de la plaine orientale, elle a été saluée pour sa mobilisation constante et son dévouement. « Cette distinction, loin d’être symbolique, vient souligner une présence constante, une énergie inépuisable et une volonté inébranlable de faire avancer notre cause. Martina n’a jamais compté son temps, ni ses efforts. Elle a donné bien plus que son sang : elle a donné de son cœur, de sa voix, de sa force », a déclaré Jacques Sculpteur, président de l’association.