236 cas de gastroentérite sur le GR 20 : un virus "fortement suspecté"

Depuis plusieurs semaines, le GR 20, célèbre sentier de randonnée en Corse, est touché par une épidémie de gastroentérite qui inquiète les autorités sanitaires. L'Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse, en collaboration avec Santé publique France et le Parc naturel régional de Corse, a lancé une enquête le 12 juillet pour comprendre l'origine de cette situation préoccupante et mettre en place des mesures de prévention.

Les premières conclusions de l’enquête indiquent que le norovirus est probablement à l'origine de cette épidémie. Ce virus, connu pour provoquer des gastroentérites sévères, a tendance à se propager rapidement dans des environnements confinés où les règles d'hygiène ne sont pas toujours strictement respectées. Les données collectées suggèrent que l’épidémie aurait débuté à la fin juin, atteignant son pic le 12 juillet. Entre le 1er et le 15 juillet, ce sont au moins 236 personnes qui ont été touchées, avec sept hospitalisations de courte durée, mais aucun cas grave n’a été recensé.

Les symptômes rapportés par les randonneurs incluent des diarrhées, des douleurs abdominales, de la fatigue, des nausées et des vomissements. Bien que le norovirus soit le principal suspect, les autorités n'excluent pas la possibilité d'autres pathogènes, tels que des bactéries, contribuant à cette situation.

La vigilance de mise et des recommandations claires

Les récentes observations montrent une diminution du nombre de cas, signe que le pic épidémique est passé. Toutefois, les autorités sanitaires insistent sur la nécessité de rester vigilant et de continuer à adopter des mesures d'hygiène strictes pour éviter une nouvelle vague de contaminations. Il est important que les randonneurs du GR20 respectent certaines précautions. Le lavage fréquent des mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique est essentiel, notamment avant les repas et après les passages aux toilettes. Traiter ou filtrer l’eau se source avant consommation est également fortement recommandé pour prévenir toute contamination supplémentaire. Même si l'eau n'a pas été identifiée comme source de l'épidémie, elle peut être porteuse d’autres pathogènes.

Les autorités sanitaires conseillent également à toute personne présentant des symptômes de gastroentérite d'éviter de préparer des repas pour autrui et de rester vigilant pendant 48 heures après la disparition des symptômes. En cas de besoin médical, il est important de consulter un professionnel de santé ou de contacter le 15.



Des mesures renforcées dans les refuges

Le Parc naturel régional de Corse et les professionnels de l'hébergement et de la restauration sur le GR20 ont reçu des consignes strictes pour renforcer le nettoyage et l’hygiène des sites. Ces mesures visent à protéger la santé des randonneurs et à prévenir toute nouvelle propagation du virus.