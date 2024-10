Les aurores boréales illuminent la Corse : un phénomène rare, mais pas nouveau

En effet, des aurores boréales ont déjà été observées en France, notamment en 2003 lors de "l'orage d'Halloween" et en 2012. "Ce n'est pas quelque chose de nouveau", tempère le médiateur scientifique, "mais aujourd'hui, avec les moyens de les photographier et de les partager sur les réseaux sociaux, plus de gens en prennent conscience." Toutefois "il est possible que beaucoup de personnes aient confondu ce spectacle avec un coucher de soleil" tant les couleurs sont parfois proches.



Bien que le cycle solaire actuel promette une multiplication des aurores dans les mois à venir, prévoir avec précision leur apparition reste un défi. "C'est le moment ou jamais pour les observer", conseille Alexis Giacomoni, invitant les curieux à lever les yeux au ciel et à rester attentifs, car l'occasion pourrait ne pas se représenter avant un certain temps. En effet chaque cycle solaire dure entre septs et onze ans.