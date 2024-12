Revivez la visite historique du Pape François à Ajaccio en images

Le Pape François a tenu à faire une halte au baptistère Saint-Jean, un site paléochrétien découvert en 2005. Un jeune homme lui a remis de l'eau bénite, tandis qu'il traçait le signe de croix et récitait "Je Crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre" et qu'une chorale d'enfants entonnait un chant. Un moment de communion simple et touchant sur les traces des premiers chrétiens.