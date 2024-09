VIDEO - Tensions à Bastia autour de l’implantation d’une antenne de SOS Méditerranée en Corse

Une opposition marquée



Les partisans de l'extrême-droite ont ensuite enchaîné sur un discours alarmiste, « Nous devons protéger notre île. La Corse n’a pas les moyens d’accueillir des migrants. » indique Filippo De Carlo évoquant le risque d'une pression migratoire accrue en cas d'implantation de l'antenne de SOS Méditerranée sur l'île. « En Grèce et en Italie, on a vu les conséquences de l'installations des ONG. Aujourd'hui, ces pays sont submergés par les migrants, comme à Lampedusa. Cette petite île de 5 000 habitants se retrouve avec une population décuplée. Les migrants errent dans les rues, sans que ces territoires n’aient quoi que ce soit à leur offrir. » Il a également fait référence à un précédent en Corse : « On l’a vu avec l’affaire de l’Aquarius, quand Simeoni (le président du Conseil Exécutif NDLR) s’était proposé de l’accueillir. Nous disons que, sur le plan humanitaire, le secours doit être porté en mer, mais pas à terre. Dès qu’ils posent le pied sur notre sol, ils y restent au moins six mois, voire plus. Quelle structure en Corse peut les accueillir ? Aucune. »



Filippo De Carlo a poursuivi son argumentaire en dénonçant ce qu'il considère comme un manque de considération de la majorité territoriale pour les insulaires : « La majorité territoriale ferait mieux de se préoccuper de la population corse plutôt que de chercher à résoudre les problèmes du monde entier. Nous sommes une île, et nous devons protéger nos ressources. Secourir en mer, oui, mais le pied à terre, non. Nous sommes fermement contre. »