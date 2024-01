Le message de Régis Brouard à Bastia : "Je ne pourrais jamais vous oublier"

"Comme vous le savez, mon aventure au Sporting club de Bastia s'achève" écrit-il en préambule en ajoutant qu'il aurait aimé dire au revoir autrement "à ses chers supporters et amis bastiais" "mais la vie d'un entraîneur professionnel de football est ainsi faite, mais on ne doit jamais oublier l'essentiel."

"Pour ma part, je ne souhaite que garder tous les bons souvenirs partagés tous ensemble et la fierté que j'ai eu d'entraîner un club comme le Sporting " ajoute-t-il avant d'évoquer sa position d'entraîneur.

"On n'a pas toujours été d'accord, on ne s'est pas toujours compris, mais je sais que la majorité d'entre vous a vu que je suis un passionné, avec ses qualités et ses défauts, mais que je n'ai jamais triché et que j'ai toujours donné le maximum pour amener le club le plus haut possible."



Mais ce passage au Sporting demeurera inoubliable pour le lui. Il le dit sans détour.

"Je ne pourrais jamais vous oublier, jamais oublier les grands matchs avec Furiani en feu et tous les bons moments de partage ensemble, dans Bastia, pendant ces 2ans et demi."



À l'heure de tourner la page il ne manque pas de "remercier la famille Ferrandi et Luiggi pour m'avoir fait confiance" avec toutefois un "merci tout particulier à Claude Ferrandi pour son amitié, sa bienveillance et son investissement sans faille à mes côtés."

Remerciements à Raymond Santucci, Fred Ruiz, Yves le Hay et Batti Profizi "pour leur gentillesse et leur soutien" sans oublier d'avoir "une grosse pensée pour mon staff et l'ensemble des joueurs avec qui l'ai eu un immense plaisir à travailler".

Tous les supporters qui ont eu la gentillesse de lui "envoyer des messages chaleureux ces derniers jours" ont droit, aussi, au salut de celui qui s'en va.

"Je ne peux malheureusement pas répondre à tout le monde, mais sachez que ces mots me touchent beaucoup" .



Et pour finir Régis Brouard ne manque pas de souligner qu'il sera "le premier supporter du Sporting pour le derby de lundi prochain" et qu'il souhaite le "meilleur et tous ses vœux de réussite à Mique et Lilian qui sont de très bons professionnels et des hommes de valeurs et de qualité."

"On se reverra..." écrit-il en terminant.

"Turchinu un jour, turchinu toujours.

Forza Bastia"