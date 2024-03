Mossa Palatina officiellement lancé à Ajaccio

Dernier-né des partis politiques nationalistes, Mossa Palatina a vu le jour le samedi 9 mars à Ajaccio, devant un parterre de plus de 400 personnes. Issu de l'association Palatinu, fondée par Nicolas Battini en 2021, le mouvement se revendique comme "autonomiste" et "non indépendantiste", se définissant également comme "identitaire" et "conservateur". Mossa Palatina se fixe de mener "une croisade", contre "un ennemi tricéphale : "le jacobinisme, le wokisme et l'islamisme."



Dans un discours d'une heure, le chef de file de ce nouveau parti, Nicolas Battini, a critiqué la famille nationaliste, incluant le président du conseil exécutif, qualifié de "Saint-Gilles de Lozzi, protecteur des woks et des immigrés", ainsi que Pierre Savelli, présenté comme "grand mufti" des quartiers sud de Bastia. Il a martelé sa volonté de se démarquer d'un nationalisme corse qu'il accuse d'être "perverti par la gauche". Lors de son allocution, Nicolas Battini, ancien responsable du pôle idées de Femu a Corsica, a souligné que de nombreux cadres autonomistes et nationalistes reconnaissent que les idées de son mouvement correspondent à une tendance et une aspiration larges au sein de la base nationaliste, tant militante qu'électorale. "Ils s'inquiètent tous beaucoup. Et je pense que ceux qui nous font face aujourd'hui ont en effet bien des raisons de nous craindre." a-t-il affirmé en déclarant : "Nous disposons aujourd'hui d'une base populaire et d'une base militante tout à fait conséquente, extrêmement jeune et dynamique. Il est évident que cela se traduira d'un point de vue électoral."