Barbaggio : attisé par le vent "le feu n'est pas sous contrôle"

Un violent incendie s'est déclaré en début d'après-midi sur les hauteurs de Barbaggio, se propageant rapidement au maquis environnant. Ce mercredi soir, le service d'incendie et de secours (SDIS) de Haute-Corse précise qu'"aucun point sensible ou habitation ne sont menacés dans l'immédiat et que le feu est toujours très actif."



Pour maîtriser les flammes qui ont déjà dévoré 145 hectares de végétation, d'importants moyens de secours ont été mobilisés. Avec 27 engins de lutte contre les incendies et près de 150 personnels, ainsi qu'une seconde unité de la sécurité civile et un groupe d'intervention feux de forêt de Corse du Sud et deux sections d'intervention feux de foret de la sécurité civile UIISC Corte, les équipes tentent de circonscrire l'incendie. Un hélicoptère bombardier d'eau de Corse du Sud a également été déployé pour effectuer des largages.



La circulation est toujours interrompue à proximité du col de Teghime. La fumée provoquée par les flammes a même atteint la ville de Bastia, située à quelques dizaines de kilomètres du sinistre.



Le SDIS de la Haute-Corse, précise que "le feu n'est pas sous contrôle" alors qu'une météo défavorable est annoncée pour cette nuit et jeudi matin. La Haute-Corse est en vigilance jaune "vent" par Météo-France de mercredi 18 heures à jeudi midi.



Dans l'après-midi, le président de l'exécutif Gilles Simeoni, le maire de Bastia Pierre Savelli, ainsi que le préfet Michel Prozic se sont rendus sur place pour évaluer la situation et coordonner les efforts des secours.