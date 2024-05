JO 2024 : revivez les meilleurs moments du parcours de la flamme olympique en Corse

Bastia



A Bastia, la Flamme a rendu hommage à Philousports, personnalité bien connue du monde sportif pour ses commentaires sur les réseaux sociaux. Ce natif de l’île, amoureux du sport, est décédé en 2021, des suites de sa myopathie. Porter la Flamme était un de ses rêves, il s’était fait tatouer les agitos sur l’avant-bras. C'est sa nièce entourée de sa famille de cœur qui a porté la Flamme.



Priscilla Gneto a enflammé le chaudron



C’est d’ailleurs là qu'était installé le site de célébrations situé en cœur de ville sur la place Saint-Nicolas. Des ateliers dédiés au roller, au break dance et aux sports de combat étaient proposés et ouverts à tous. À l’issue des festivités et du spectacle qui s’y sont tenus, le public a alors découvert la judokate Priscilla Gneto, dernière relayeuse. Elle qui a grandi à Porto-Vecchio évolue au plus haut niveau depuis plus de dix ans, à l’image de sa médaille de bronze obtenue aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. En enflammant le chaudron, Priscilla a conclu cette journée en beauté





