La flamme olympique à Campana et Pedicroce

À Piedicroce et Campana, la flamme olympique a été portée par plusieurs relayeurs tout au long de son parcours. À Campana, Frederique Montaggioni, Paul Mattia, et Elodie Ardilouze ont pris part à cette célébration, tandis qu'à Piedicroce, Cathy Mariani, Isabelle Regnier, Aurélie Lucas, Vincent Meyrignac et Brian Filippini ont eu l'honneur de transporter le flambeau.