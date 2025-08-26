Rénové, le « Bunifazziu » de la Moby va reprendre du service entre Corse et Sardaigne

Julien Castelli le Mardi 26 Août 2025 à 15:52

Ce dimanche 31 août, la Moby procédera à l’inauguration officielle de son ferry, le « Bunifazziu », qui assurera désormais la traversée sur la ligne Bonifacio – Santa Teresa di Gallura, laquelle a pas mal tangué ces derniers mois entre avaries, interruptions du trafic et annulations des réservations.