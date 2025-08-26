Rénové, le « Bunifazziu » de la Moby va reprendre du service entre Corse et Sardaigne

Avant sa rénovation le "Bunifazziu" effectuait la traversée entre Bonifacio et Santa Teresa di Gallura. PHOTO MOBY
Dernier épisode en date, d'une liste qui s'étend sur de nombreux mois : la panne du Giraglia en novembre, qui avait contraint la compagnie Moby à revoir son organisation de ses traversées entre Corse et Sardaigne : au lieu de l’habituelle traversée de moins d'une heure entre Bonifacio et Santa Teresa di Gallura, c’est un trajet de 4 heures, reliant Golfo Aranci à Porto-Vecchio, qui avait été proposé aux voyageurs, via le Moby « Zaza ». Et ce n’est que le 14 juin que le Giraglia a pu reprendre du service, relançant la traversée entre Bonifacio et Santa Teresa di Gallura, ce qui a permis de sauver la saison estivale sur cette ligne fréquentée chaque année par 250 000 voyageurs.
Si l’été semble s’être déroulé sans incident notable, la Moby avait annoncé que le Giraglia ne constituerait pas une solution pérenne, et un nouveau ferry était attendu pour assurer les quatre allers-retours quotidiens (toute l’année) entre Bonifacio et Santa Teresa di Gallura. Ce nouveau ferry, c’est le Bunifazziu. S’il porte bien son nom, « il ne date pas d’hier », reconnaît Léa-Marie Dagry, en charge de la communication pour la Moby. En effet, le Bunifazziu a déjà assuré la liaison Bonifacio – Santa Teresa il y a quelques années, avant d’être mis hors service. « Il a été remis à neuf », confirme Léa-Marie Dagry.
Mis en service le 1er septembre
D’une longueur de 71,15 mètres, le Bunifazziu pourra accueillir dans sa nouvelle configuration un maximum de 515 passagers et 60 véhicules. « Il garantira plus de confort aux passagers et une expérience de traversée encore plus agréable », promet la Moby. Surtout, sera-t-il fiable ? « Plus que l’ancien, pour le coup », répond Léa-Marie Dagry. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. » Reste à savoir aussi ce que deviendra le Giraglia.
Ce dimanche 31 août à 18 heures au quai du port de commerce de Bonifacio, le ruban de l’inauguration sera coupé, en présence des élus. La Moby lèvera alors le voile sur les principales nouveautés qui seront proposées par ce navire, dont la date de mise en service a été communiquée : ce sera le lundi 1er septembre, soit le lendemain de l'inauguration.
Si l’été semble s’être déroulé sans incident notable, la Moby avait annoncé que le Giraglia ne constituerait pas une solution pérenne, et un nouveau ferry était attendu pour assurer les quatre allers-retours quotidiens (toute l’année) entre Bonifacio et Santa Teresa di Gallura. Ce nouveau ferry, c’est le Bunifazziu. S’il porte bien son nom, « il ne date pas d’hier », reconnaît Léa-Marie Dagry, en charge de la communication pour la Moby. En effet, le Bunifazziu a déjà assuré la liaison Bonifacio – Santa Teresa il y a quelques années, avant d’être mis hors service. « Il a été remis à neuf », confirme Léa-Marie Dagry.
Mis en service le 1er septembre
D’une longueur de 71,15 mètres, le Bunifazziu pourra accueillir dans sa nouvelle configuration un maximum de 515 passagers et 60 véhicules. « Il garantira plus de confort aux passagers et une expérience de traversée encore plus agréable », promet la Moby. Surtout, sera-t-il fiable ? « Plus que l’ancien, pour le coup », répond Léa-Marie Dagry. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. » Reste à savoir aussi ce que deviendra le Giraglia.
Ce dimanche 31 août à 18 heures au quai du port de commerce de Bonifacio, le ruban de l’inauguration sera coupé, en présence des élus. La Moby lèvera alors le voile sur les principales nouveautés qui seront proposées par ce navire, dont la date de mise en service a été communiquée : ce sera le lundi 1er septembre, soit le lendemain de l'inauguration.