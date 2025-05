Liaison maritime Corse - Sardaigne : quelles solutions à court, moyen et long terme ?

"On n'arrive même plus à faire Bonifacio - Santa Teresa en bateau..."

L’ennui, conviennent les élus, c’est que ça ne se bouscule pas au portillon sur la concession : « On a bien compris que les compagnies maritimes sont frileuses à l’idée d’investir dans un nouveau bateau, parce que peut-être qu’elles n’ont pas les garanties en la matière, estime Jean-Charles Orsucci. Et face à la défaillance du secteur privé, la puissance publique doit intervenir. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, la desserte entre la Corse et la Sardaigne a régressé depuis 40 ans. On avait un bateau qui faisait du cabotage entre Bonifacio, Santa Teresa et La Maddalena, aujourd’hui on n’arrive même plus à faire Bonifacio - Santa Teresa… », relève le maire bonifacien, qui en a profité pour annoncer qu’il signera prochainement un jumelage entre Bonifacio et Santa Teresa di Gallura, deux villes séparées par un petit bras de mer de onze kilomètres, mais qui n’avaient jusqu’à maintenant jamais su concrétiser une convetion de jumelage, ce que Jean-Charles Orsucci lui-même qualifie de « surréaliste ».



D’où la nécessité, une fois que les risques de trouble à l’ordre public de la saison estivale seront écartés, de réfléchir à un nouveau modèle pour desservir Corse et Sardaigne. « L’urgence actuelle démontre qu’il faut changer le système », appuie Jean-Félix Acquaviva, qui avance trois pistes de travail à moyen terme : une délégation de service public (DSP) avec mise en concurrence des opérateurs privés, mais encore faut-il qu’il y ait des candidats ; une société publique transfrontalière locale portée par les régions Corse et Sardaigne ; et enfin une société d’économie mixte, avec un opérateur privé associé, sur le modèle de ce qui se fait dans le transport aérien avec Air Corsica. Jean-Félix Acquaviva assure que ces trois options sont aujourd’hui « sur la table », sachant que sa préférence ira « à la viabilité économique » de la ligne maritime, « à la garantie que les tarifs baissent » et « au respect de l’empreinte écologique ». Car les bateaux actuels (quand ils sont en service !) restent pointés du doigt pour leur vétusté ainsi qu’au regard des tarifs proposés, jugés particulièrement onéreux pour une traversée de 50 minutes (entre 150 € et 200 € si on embarque une voiture).