Entre la Corse et la Sardaigne, la liaison maritime en panne de ferries

Il devait y avoir deux compagnies, quatre rotations par jour, un service régulier entre Bonifacio et Santa Teresa. Mais une semaine après l’entrée en vigueur de la deuxième phase de la continuité territoriale entre les deux îles, rien ne se passe comme prévu.



Comme le rapporte l’agence italienne de presse ANSA, « à partir du premier avril est entrée en vigueur la deuxième partie de la continuité territoriale régionale avec les îles mineures ». Cette phase, dite « horizontale », impose aux compagnies maritimes sélectionnées – Moby et Ichnusa Lines – de garantir quatre couples de trajets par jour, sans compensation économique de la part de la Région autonome de Sardaigne. Et ce, jusqu’au mois d’octobre.



Deux ferries absents, un seul en mer

Mais au large de Bonifacio, seul le ferry Ichnusa est visible. Les deux navires de Moby – Giraglia et Liburna – ne sont pas au rendez-vous. Selon l’ANSA, ils sont actuellement « en entretien dans les chantiers de Livourne, en raison d’un problème moteur et de quelques ajouts techniques nécessaires sur l’embarcation ». Conséquence : le petit Ichnusa, seul en ligne, ne peut assurer l’ensemble des traversées. Et surtout, ajoute encore l’ANSA, « très souvent, en raison de conditions météorologiques défavorables, l’Ichnusa ne navigue pas, laissant à quai autotransporteurs et passagers ».



Moby : retour espéré fin avril

Contactée par Corse Net Infos, la compagnie Moby Lines confirme qu’en ce mois d’avril, aucun de ses deux ferries ne circulera sur la ligne Corse-Sardaigne. Elle précise également que l’un des deux navires pourrait reprendre du service fin avril, sans toutefois indiquer lequel.

Elle indique par ailleurs avoir conclu un accord avec Ichnusa Lines, afin que les passagers ayant réservé auprès de Moby puissent embarquer à bord du Ichnusa.



Selon ANSA, les autorités sardes « observent de près la situation ». Mais les désagréments pour les voyageurs et les professionnels sont déjà bien réels, dans une période où la demande ne cesse de croître.