Le "Giraglia" en panne : Moby Lines mobilise le "Moby Zaza" entre Corse et Sardaigne

"Moby assure la continuité territoriale entre la Sardaigne et la Corse malgré une panne du Giraglia" annonce Moby Lines dans un communiqué diffusé ce 17 novembre en fin de journée.





La compagnie maritime Moby qui, présente ses excuses pour l’interruption involontaire du service entre Santa Teresa di Gallura et Bonifacio, causée par cette panne du Giraglia, explique que, afin « de garantir la continuité territoriale entre la Sardaigne et la Corse pendant la période des réparations », elle a mis en place, sans tarder, un service de remplacement.





C'est le Moby Zaza - 400 places de garage et 1 400 passagers - qui a été désigné pour assurer la liaison entre Golfo Aranci et Porto-Vecchio. Les détails concernant les horaires et la fréquence des traversées seront communiqués dès que possible.