Près d’un tiers de l’eau potable perdu dans les canalisations de Haute-Corse

La Haute-Corse occupe le haut du classement des départements où les fuites sont les plus importantes par rapport à l’eau potable injectée dans le réseau avec 32,2 % de pertes. À quelques points des Alpes-de-Haute-Provence et ses 36,2 % mais aussi de la Guadeloupe et de ses 43,3 % qui trônent au sommet du classement.





Selon les données de ce même rapport, sur toutes les communes, intercommunalités et syndicats mixtes français ayant fourni des données, Venzolasca est celle qui souffre le plus des fuites sur son réseau d’eau potable en 2020. Elle perdrait 122,70 m³ par km de réseau et par jour. Quelques places derrière, les communes de Rutali et de Pietra-di-Verde se trouvent à la 17e et 18e place, suivies, 20 places plus loin, de la commune de Brando.