Chambre des territoires : la future gestion de l'eau en question

Mais dans certaines petites communes du rural, cette évolution est source d’inquiétude. À Nuceta, dans le centre corse, pour le maire Fabien Arrighi, « c’est clairement une nouvelle dépossession des compétences des communes au profit des intercommunalités ». Autre préoccupation pour l’édile : le poids financier pour les futurs gestionnaires. « Pas sûr qu’ils aient les reins assez solides », souffle Fabien Arrighi. Car au-delà de la gestion quotidienne de la ressource, c’est tout un réseau d’infrastructures qu’il faut renouveler. « À Nuceta, les canalisations datent des années 1950. Et c’est le cas pour 90 % des petites communes du rural. Vous imaginez le poids de l’investissement pour les intercommunalités ? », peste Fabien Arrighi.



Elles pourront toujours déléguer la gestion. À qui ? C’est là que le bât blesse. Aux communes ? Et ce serait revenir en arrière. Ou à des opérateurs privés ? La deuxième solution est rejetée en bloc. « Hors de question de faire comme pour les déchets. Il faut garder une gestion publique de la ressource pour éviter certaines dérives et les appétits des logiques privées », martèle Fabien Arrighi. Point de vue partagé par le président de l’Exécutif corse, Gilles Simeoni, qui considère que « la maîtrise de la ressource doit rester entre des mains publiques ». Lui voit plus loin et lorgne sur une possible évolution institutionnelle de la Corse comme source de nouveaux outils : « Les discussions stratégiques avec l’État devront aussi se faire autour de la gestion de l’eau car aujourd’hui, nous n’avons pas les moyens de notre politique en termes d’investissements ».



Si, pour l’instant, la collectivité n’a qu’un rôle de médiateur et d’accompagnateur dans ce dossier du transfert des compétences, elle a apporté ses observations. Certains maires tenaient à ce qu’elle prenne position sur le sujet. « La chambre des territoires était, pour nous, l’institution la plus adaptée pour en débattre », conclut Gilles Giovannangeli, conseiller exécutif et président de l’Office d’équipement hydraulique de la Corse (OEHC).