Peri : un réseau renouvelé pour ne plus gaspiller d'eau

“Aujourd’hui nous n’avons plus de problèmes d’eau. Même en période estivale pendant le pic de fréquentation et la sécheresse”. Xavier Lacombe veut bien l’avouer, il est fier de son village. Le maire de Peri, en Corse-du-Sud, le considère comme “un exemple de la gestion de la ressource en eau”.





Ce 3 août 2022, en présence du nouveau président de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA), Stéphane Sbraggia, le maire présentait la fin des travaux sur le réseau d’eau de la commune. En 10 ans, près de 6,6 millions d’euros ont été investis par la CAPA pour renouveler entièrement le réseau existant et l’agrandir vers la plaine.





“Nous passons ainsi de 30 à 0 % de fuites et de pertes sur le réseau. Dans une période de sécheresse et de pénurie comme celle que nous vivons actuellement, c’était plus qu’important de protéger la ressource en eau. Nous avons su l’anticiper”, se félicite Xavier Lacombe. Terminé donc les situations de rationnement en plein été. Ce renouvellement est également une garantie de la qualité de la ressource et du fonctionnement du réseau. “Avec l’ancien réseau vétuste il y avait souvent des problèmes de pression, de casse et de potabilité. Il fallait optimiser la situation”, se souvient Xavier Lacombe qui a été élu pour la première fois en 2008.