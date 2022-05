Un robot corse explore les canalisations d’eau sans occasionner de coupures pour les usagers

L’image ne trompe pas. Le robot est un tube d’un peu plus d’un mètre. Une chenille mécanique bourrée de technologies dernier cri qui se fraye un chemin dans les canalisations encore en activité. « Il déplie ses bras et prend appui sur les parois pour avancer », détaille Jean-François Guiderdoni. À l’avant, une caméra et une lampe permettent de voir en direct l’intérieur des canalisations. En surface, l’opérateur peut ainsi détecter les failles du réseau, des joints détériorés voire des trous dans les canalisations. De quoi intervenir de manière chirurgicale et combler les fuites. Les technologies actuellement utilisées ont une portée limitée car elles opèrent essentiellement à l’extérieur des canalisations ou dans une canalisation à vide. Ce qui vaut une coupure d’eau pour les usagers du secteur pendant l’inspection.



« Les données collectées permettent de cartographier un réseau vieillissant et de le modéliser en 3D. Ainsi, il est possible de voir où il faut intervenir pour changer ou non les conduites », indique Jean-François Guiderdoni. Installés en moyenne depuis plus de 50 ans, pour la plupart enterrés, les réseaux de distribution sont souvent obsolescents, difficiles d’accès, mal cartographiés, onéreux à diagnostiquer, à renouveler et à maintenir. « Quand on sait qu’un kilomètre de canalisation coûte entre 150 000 et 450 000 euros à renouveler, cela représente de sacrées économies pour les collectivités car elles ne devront intervenir que lorsque c’est vraiment nécessaire », confie Jean-François Guiderdoni.