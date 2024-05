1er-Mai : Une centaine de manifestants à Ajaccio

En ce mercredi 1er mai 2024, un rassemblement a eu lieu à Ajaccio pour marquer la journée internationale des travailleurs, célébrée à travers la France et le monde. Dès 10 heures, les premiers manifestants se sont regroupés devant la préfecture à l'appel des syndicats CGT, FSU et UNSA pour défendre les droits des travailleurs.

La manifestation a eu lieu dans le calme sur fond de revendications diverses portées par les syndicats pour les salaires et pour la paix.

On écoute Patrice Bossart secrétaire CGT Corse du Sud.