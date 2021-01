Neuf centres de vaccination pour les plus de 75 ans dès le 18 janvier en Corse

« Il y a une très bonne dynamique ». La directrice de l’Agence Régionale de Santé de Corse Marie-Hélène Lecenne se dit satisfaite. Depuis l’arrivée sur l’île des 1 950 premières doses de Pfizer mercredi 6 janvier dernier, 840 personnes ont été vaccinées contre la COVID-19. Et l’objectif est d’intensifier encore le mouvement. « Un nouvel approvisionnement est d’ailleurs prévu en milieu de semaine » précise la directrice de l’ARS.Si dans un premier temps, la campagne s’adressait uniquement aux professionnels de santé de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités ainsi qu’aux résidents des Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) , elle entamera dès lundi 18 janvier une nouvelle étape.« Nous travaillons à ouvrir de nouveaux centres pour être prêts dès lundi à accueillir les personnes de plus de 75 ans » indique Marie-Hélène Lecenne. Ce sont ainsi neuf centres de vaccination qui ouvriront à destination des 38 657 personnes concernées. Si on ne connait pas encore leur répartition géographique exacte, l’objectif est de « mailler l’ensemble du territoire insulaire ». De plus amples informations seront communiquées par l’ARS dès ce jeudi 14 janvier.Prochain tournant, attendu d'ici la fin du mois de janvier : l'autorisation de mise sur le marché du vaccin AstraZeneka, moins contraignant en termes de respect de la chaine du froid que le Pfizer. Si le feu vert est donné, il pourrait être déployé dès le mois de février dans les cabinets médicaux insulaires. De quoi accélérer considérablement le rythme de la campagne.