Vaccins : 1 950 doses au centre hospitalier de Bastia dès mercredi

On en sait un peu plus sur le calendrier de la campagne de vaccination contre la COVID-19 en Corse : dès ce mercredi 6 janvier, 1 950 premières doses devraient arriver au centre hospitalier de Bastia.Dès le lendemain, jeudi 7 janvier, quatre Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) dont l’établissement U Serenu à Corte , seront également fournis directement par un grossiste répartiteur, interface entre les laboratoires pharmaceutiques et les officines de pharmacie. Quant à la région ajaccienne, elle devrait être alimentée en début de semaine prochaine. « On va ainsi pouvoir tester les deux types de logistiques » indique la directrice de l’Agence Régionale de Santé Marie-Hélène Lecenne. Un « test grandeur nature » pour ce vaccin soumis à d e nombreuses contraintes liées à la chaîne du froid L’objectif une fois les doses livrées ? Agir avec « une priorisation des publics », et notamment « vacciner le plus possible » parmi les 1 800 personnes résidant en EHPAD en Corse. L’accent sera mis également sur les professionnels de santé de plus de 50 ans présentant des fragilités. « Petit à petit on développera plusieurs centres à destination de ces professionnels » indique Marie-Hélène Lecenne. « D’ici le 1er février on va pouvoir couvrir le maximum de ces deux publics » poursuit-elle.Si la directrice de l’ARS reconnait « des questionnements » par rapport à la vaccination, elle se veut optimiste sur le déroulement de la campagne, notamment concernant les soignants : « Les professionnels de santé adhèrent à cette logique, ils ont conscience de pouvoir donner l’exemple en se faisant vacciner » conclut-elle.