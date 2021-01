Covid-19 : Six centres de vaccination pour les professionnels de santé ont ouverts en Corse

Nouvelle étape dans la campagne de vaccination contre la COVID-19 en Corse. Six centres sont désormais opérationnels à Bastia, Ajaccio, Corte, Porto-Vecchio, Calvi et Sartène à destination des professionnels de santé de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités appartenant aux catégories suivantes : les professionnels de santé, y compris les professionnels libéraux, les personnels des établissements de santé et médico-sociaux intervenant auprès des personnes vulnérables, mais également les pompiers et les aides à domicile intervenant auprès des personnes vulnérables. Si vous êtes concerné, il est possible de prendre rendez-vous dès à présent. Les coordonnées des différents centres sont disponibles sur le tweet de l’Agence Régionale de Santé (ARS) ci-dessus. D’autres centres devraient prochainement voir le jour, selon l’ARS. La carte sera donc actualisée sur le site de l’ARS Corse ainsi que sur Santé.fr.