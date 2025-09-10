Mouvement du 10 septembre : quelques perturbations dans les transports en Corse

Le mouvement national « Bloquons tout », organisé ce mercredi 10 septembre, aura quelques répercussions sur les transports en Corse. Si l’île reste globalement en marge des blocages massifs attendus sur le continent, certaines perturbations sont néanmoins à prévoir, notamment dans les transports ferroviaires et aériens.



Le réseau ferroviaire est notamment impacté par le mouvement social. Les Chemins de Fer de la Corse (CFC) annoncent la mise en place d’horaires adaptés sur l’ensemble des grandes lignes ainsi que sur les périurbains d’Ajaccio et de Bastia. Dans le périurbain bastiais, une seule rotation sur les 24 prévues sera annulée. En revanche, sur la liaison Ajaccio-Bastia, un des trains ne partira pas d’Ajaccio comme prévu, mais de Corte. Dans l’autre sens, un train Bastia-Ajaccio sera quant à lui limité à Corte, sans desservir la partie sud de la ligne. La ligne Balagne, quant à elle, ne sera pas impactée : les horaires habituels seront maintenus tout au long de la journée.



Aucune annulation de vol



Dans les airs, la situation s’annonce plus contrastée. Air Corsica n’annonce aucune annulation de vol à ce stade, mais les autorités appellent tout de même à la prudence alors que des vols devraient être retardés. Dans un communiqué publié hier matin sur le réseau social X, la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) indique que, en raison du mouvement social national interprofessionnel, le trafic aérien est perturbé ce mercredi, aussi bien au départ qu’à l’arrivée des aéroports de Marseille, Nice, mais aussi des quatre aéroports corses : Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari.



Des retards entre 18 heures et minuit



La DGAC précise avoir activé le service minimum dans certains centres de navigation aérienne, notamment en soirée dans le centre d’Aix-en-Provence et à l’aéroport de Marseille, « afin de limiter les perturbations du trafic ». En conséquence, elle a demandé aux compagnies aériennes de réduire de 50 % leur programme de vols entre 18 h et minuit sur plusieurs aéroports, dont les quatre corses.

Cela représente, selon elle, « un peu plus d’une cinquantaine de vols sur les plus de 10 000 » prévus dans l’espace aérien français ce jour-là. Elle précise que « des retards et des annulations sont à prévoir entre 18 h et minuit », et invite les voyageurs à se rapprocher de leur compagnie pour connaître les modalités de leur vol.





