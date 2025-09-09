CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Ajaccio : nouveau signalement de frelon asiatique en plein centre-ville 09/09/2025 Via Stella, fidèle à son ADN, renforce le lien entre les Corses et leur territoire 09/09/2025 La Porto-Vecchiaise Matilda, 9 ans, tente sa chance à « The Voice Kids », samedi soir sur TF1 09/09/2025 Journée mondiale de prévention du suicide : en Corse, briser le silence pour sauver des vies 09/09/2025

Mouvement "Bloquons tout" : Le trafic aérien perturbé en Corse


La rédaction avec l'AFP le Mardi 9 Septembre 2025 à 10:43

Dans un communiqué, la DGAC indique qu'en raison du mouvement social du mercredi 10 septembre, le trafic aérien sera perturbé depuis et vers les quatre aéroports corses.



Mouvement "Bloquons tout" : Le trafic aérien perturbé en Corse
Le mouvement "Bloquons tout" aura des répercussions sur le trafic aérien dans le Sud de la France ce mercredi 10 septembre. Dans un communiqué publié sur le réseau social X, la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) indique en effet qu'en raison du "mouvement social national interprofessionnel du mercredi 10 septembre, le trafic aérien sera perturbé au départ et à l'arrivée des aéroports de Marseille-Provence, Nice", mais aussi des quatre aéroports corses de Bastia, Ajaccio, Figari et Calvi.

Réduction de 50% du programme de vol

"Afin de limiter les perturbations du trafic", la DGAC prévoit en effet d’appliquer "les dispositions du service minimum en soirée dans le centre en route de la navigation aérienne d'Aix-en-Provence" et dans les services de navigation aérienne de l'aéroport de Marseille-Provence. Par conséquent, elle a demandé aux compagnies aériennes de réduire de 50 % leur programme de vol entre 18 h et minuit sur les aéroports de Nice et ceux de Bastia, Ajaccio, Figari, et Calvi, « ce qui représente un peu plus d’une cinquantaine de vols sur les plus de 10 000 » prévus dans le ciel français ce mercredi.

« Des retards et des annulations sont à prévoir entre 18 h et 00 h », précise la DGAC en conseillant aux voyageurs de se rapprocher de leur compagnie aérienne pour connaître les modalités de leur vol et à ceux qui le peuvent de reporter leur voyage. 
 






CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos