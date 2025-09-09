Mouvement "Bloquons tout" : Le trafic aérien perturbé en Corse

Le mouvement "Bloquons tout" aura des répercussions sur le trafic aérien dans le Sud de la France ce mercredi 10 septembre. Dans un communiqué publié sur le réseau social X, la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) indique en effet qu'en raison du "mouvement social national interprofessionnel du mercredi 10 septembre, le trafic aérien sera perturbé au départ et à l'arrivée des aéroports de Marseille-Provence, Nice", mais aussi des quatre aéroports corses de Bastia, Ajaccio, Figari et Calvi.



Réduction de 50% du programme de vol



"Afin de limiter les perturbations du trafic", la DGAC prévoit en effet d’appliquer "les dispositions du service minimum en soirée dans le centre en route de la navigation aérienne d'Aix-en-Provence" et dans les services de navigation aérienne de l'aéroport de Marseille-Provence. Par conséquent, elle a demandé aux compagnies aériennes de réduire de 50 % leur programme de vol entre 18 h et minuit sur les aéroports de Nice et ceux de Bastia, Ajaccio, Figari, et Calvi, « ce qui représente un peu plus d’une cinquantaine de vols sur les plus de 10 000 » prévus dans le ciel français ce mercredi.



« Des retards et des annulations sont à prévoir entre 18 h et 00 h », précise la DGAC en conseillant aux voyageurs de se rapprocher de leur compagnie aérienne pour connaître les modalités de leur vol et à ceux qui le peuvent de reporter leur voyage.

