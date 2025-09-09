« Bloquons Tout » en Corse : Bastia ville choisie pour un grand rassemblement

Christophe Giudicelli le Mardi 9 Septembre 2025 à 12:53

Le mercredi 10 septembre, une manifestation organisée par le « Collectif Bloquons Tout de Haute-Corse » est prévue à Bastia à 17 heures, en face de la mairie, devant le monument de la Résistance. Les responsables corses dénoncent la précarité et la situation économique sur l’île et espèrent que ce mouvement soit le début d’une prise de conscience plus large.