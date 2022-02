Mois de janvier très sec en Corse : l'agriculture attend le retour d’une pluie nourricière

D’habitude, les premières irrigations se font fin avril, voir début juin pour les agrumes. Le problème est que cela puise dans les réserves d’eau, « et le faire maintenant va être dangereux pour la suite si tout le monde s'y met », indique le conseiller en irrigation. D’autant que cet apport en eau, combiné à un taux d’ensoleillement supérieur à la moyenne peut engendrer une floraison précoce. Avec pour risque principal d’être mise à mal, voire ruinée si une vague de froid venait à arriver au printemps comme cela avait été le cas en avril 2021.À quelques mois de l’été, l’enjeu est aujourd’hui de permettre aux stocks d’eau naturels et artificiels d’atteindre un niveau optimal. Et pour cela, mieux vaut éviter de puiser dans les stocks tout en comptant sur de prochaines précipitations. « Nous sommes totalement tributaires de la météo », constate Djavan Daoût. Une météo de plus en plus capricieuse, caractérisée par de rares pluies mais d’une intensité relevée. « Quand il pleut trop d’un coup, l’eau n’a pas le temps de pénétrer dans les sols. Avec les agriculteurs, nous mettons en place des ouvrages comme des circuits qui serpentent entre les plantations pour réduire la vitesse de fuite de l’eau et lui laisser le temps de pénétrer dans le sol », précise Djavan Daoût.Seul espoir pour ne pas se retrouver en alerte cet été, comme en 2021 , que la pluie tombe raisonnablement dans les mois à venir. « Ça n’a pas l’air très bien engagé », prévient Patrick Rébillout.