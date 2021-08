Face à la sécheresse les agriculteurs de Haute-Corse réduisent leur consommation d'eau

« Tout le monde est inquiet pour septembre car on voit les réserves d’eau fondre et aucune pluie n’est annoncée dans l’immédiat » s’alarme François-Xavier Ceccoli, président du groupement de producteurs Corsica Comptoir. Pour autant, les sondes qui équipent les exploitations permettent de réguler au mieux les besoins en eau et de déterminer quand l’irrigation devient vitale.Les prévisions sont peu rassurantes. La pluie ne devrait pas faire son grand retour avant une quinzaine de jours. Mais pour Claire Falcucci, également agrumicultrice, « il faut rester positif. Je n’ai pas trouvé mes arbres plus stressés qu’en 2017 et cette année l’irrigation des agrumes a commencé à la mi-juin, là où certaines années c’était plutôt fin avril ». Elle est plus inquiète pour l’avenir et l’étalement des sécheresses printanières qui réduisent la reconstitution des stocks en eau. Constat fait, il faut aller de l’avant et trouver des solutions sur le long terme. « Nous ne pouvons pas toujours attendre que la pluie tombe » fait remarquer la jeune agricultrice.Pourtant, elle garde à l’esprit qu’une possible détérioration de la situation pourrait amener la préfecture à prendre de nouvelles mesures et inclure les agriculteurs dans la boucle. Une décision délicate, pouvant mettre en péril la saison de certains professionnels. « Seule certitude, c’est que nous n’en avons aucune » conclut Claire Falcucci.