Vigilance sécheresse : des restrictions d’eau mises en place en Haute-Corse

En raison de l’absence de précipitations notables, associée à des températures supérieures aux normales, la situation hydrologique des rivières et des nappes d’eau souterraines ainsi que le niveau des stocks dans les réservoirs du département sont au plus bas en ce mois de juillet 2021. La préfecture de Haute-Corse a donc pris a pris des mesures de restrictions dont voici le détail, zone par zone.



Sont interdits entre 9h et 19h :

✗ le lavage des véhicules en dehors des stations professionnelles équipées d’économiseurs d’eau ;

✗ le remplissage des piscines privées existantes à usage familial après vidange, ainsi que les

remplissages de complément ;

✗ le lavage des bateaux, à l’exception des bateaux professionnels soumis à impératifs sanitaires ou

techniques ;

✗ l’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d’agrément ;

✗ le lavage ou l’arrosage des terrasses et voies de circulation privées ;

✗ l’arrosage des terrains de sport, terrains de golf et jardins publics ;

✗ le lavage des voies de circulation publiques.

​



Cap Corse - Nebbio

Barbaggio, Barrettali, Bastia, Brando, Cagnano, Canari, Centuri, Ersa, Farinole, Luri, Meria, Morsiglia, Murato, Nonza, Ogliastro, Olcani, Oletta, Olmeta-Di-Capocorso, Olmeta-Di-Tuda, Patrimonio, Pietracorbara, Pieve, Pino, Poggio-D'oletta, Rapale, Rogliano, Saint-Florent, San-Gavino-Di-Tenda, San- Martino-Di-Lota, Santa-Maria-Di-Lota, Santo-Pietro-Di-Tenda, Sisco, Sorio, Tomino, Vallecalle, Ville-Di- Pietrabugno





Plaine orientale

Aghione, Aleria, Ampriani, Antisanti, Biguglia, Borgo, Campana, Campi, Canale-Di-Verde, Carcheto- Brustico, Carpineto, Casabianca, Casalta, Casevecchie, Castellare-Di-Casinca, Cervione, Chiatra, Chisa, Croce, Crocicchia, Felce, Ficaja, Furiani, Ghisonaccia, Giocatojo, Giuncaggio, Isolaccio-Di-Fiumorbo, La Porta, Linguizzetta, Loreto-Di-Casinca, Lucciana, Lugo-Di-Nazza, Matra, Moita, Monacia-D'orezza, Monte, Nocario, Novale, Olmo, Ortale, Ortiporio, Pancheraccia, Parata, Penta-Acquatella, Penta-Di-Casinca, Perelli, Pero-Casevecchie, Pianello, Piano, Piazzali, Piazzole, Pie-D'orezza, Piedicroce, Piedipartino, Pietra-Di-Verde, Pietraserena, Pietricaggio, Piobetta, Poggio-Di-Nazza, Poggio-Marinaccio, Poggio-Mezzana, Polveroso, Porri, Prunelli-Di-Casacconi, Prunelli-Di-Fiumorbo, Pruno, Quercitello, Rapaggio, Rutali, San-Damiano, San- Gavino-D'ampugnani, San-Gavino-Di-Fiumorbo, San-Giovanni-Di-Moriani, San-Giuliano, San-Nicolao, Sant'andrea-Di-Cotone, Santa-Lucia-Di-Moriani, Santa-Maria-Poggio, Santa-Reparata-Di-Moriani, Scata, Scolca, Serra-Di-Fiumorbo, Silvareccio, Solaro, Sorbo-Ocagnano, Stazzona, Taglio-Isolaccio, Talasani, Tallone, Tarrano, Tox, Valle-D'alesani, Valle-D'orezza, Valle-Di-Campoloro, Velone-Orneto, Ventiseri, Venzolasca, Verdese, Vescovato, Vignale, Zalana, Zuani.



Ces mesures, qui pourront être réajustées en fonction de l’évolution de la situation, ont pour objectif de réduire les prélèvements dans les cours d’eau, les aquifères et les réservoirs en épargnant la ressource en eau en prévision d’une situation qui pourrait s’aggraver sur certaines parties du département. En cas de difficultés locales d’alimentation en eau potable, les maires conservent également la possibilité, s’ils le jugent nécessaire, de prendre des mesures plus restrictives.

Le préfet invite de nouveau chacun à être vigilant et à faire preuve de civisme en ayant une gestion économe de la ressource en eau.