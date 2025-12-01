Michel Moretti avant SC Bastia – Reims : "nous voulons être une équipe très compliquée à jouer"

Une toute nouvelle dynamique pour le Sporting Club de Bastia ? En tout cas, la victoire 1 à 0 face à Clermont la semaine dernière a donné un coup de baume au cœur à l’ensemble des joueurs et du staff, a indiqué, ce jeudi 6 novembre, en conférence de presse Michel Moretti, l’entraîneur bastiais : « L’atmosphère de travail a changé, et tout le monde est plus heureux. On est liés par le même objectif, la réussite du Sporting Club de Bastia. On sent que l’espoir renaît. »
Pour autant, pas d’excès de zèle non plus, tempère l’entraîneur des Turchini par intérim, qui garde la tête froide au vu de la situation des Bastiais, lanterne rouge avec une seule victoire au compteur : « La défaite noircit tout et la victoire a tendance à embellir tout le reste. Notre boulot, en tant que staff, est de tempérer toutes ces émotions et un peu l’euphorie qui peut arriver, car quand on n’a qu’une seule victoire, il ne faut surtout pas fanfaronner et il faut obtenir la seconde le plus rapidement possible. »
Aux commandes de l’équipe depuis une semaine, et sans doute encore pour quelque temps avant de passer la main à un nouvel entraîneur, Michel Moretti évoque aussi les changements opérés pour tenter de combler les lacunes rencontrées par les Bastiais depuis le début de saison : « Tout ce que va faire demain Reims doit être difficile à faire dans les règles du jeu. On n’est pas là pour jouer les super-héros. On est juste là pour mettre l’intensité et l’agressivité que l’on peut mettre dans le cadre. Et pas des discours comme “on va leur mettre la pression”, “le tunnel”, etc. Ce sont des choses qui n’existent plus. Le stade, on va le porter si on a une attitude qui est en accord avec les valeurs du club. »
Sur le terrain, sans révolutionner totalement le jeu ni les bonnes choses mises en place ces dernières années, Michel Moretti avance ses pions tout en restant dans la continuité : « Il faut que les joueurs soient acteurs de ce qu’on met en place. Il faut qu’ils en soient convaincus. » Avant de poursuivre et de défendre ses protégés : « On part du constat qu’on ne se crée pas assez d’occasions nettes par rapport au profil des joueurs qu’on a. Par exemple, Jérémy Sebas, Félix Tomi, Ayman Aiki… Je veux bien qu’on les critique, mais il y a aussi Nicola Parravicini, Maxime Blé. Au final, s’ils ont trois ou quatre occasions par match chacun, ce sera plus facile de débloquer leur compteur. On a eu une présence dans la surface satisfaisante ; quand on est en nombre dans la surface adverse, on a plus de chances de toucher le ballon. Ça va peut-être nous laisser plus d’espaces sur les contre-attaques, mais on assume pleinement notre choix et on va encore aller dans ce sens. »
Le coach a également travaillé le côté défensif de son équipe. Côté effectif, un possible retour de Jocelyn Janneh est envisagé, tout comme la nouvelle présence du jeune prometteur Matteo Petrignani.
Sur l’extra-sportif, le coach bastiais est revenu sur la décision de la Commission des compétitions de la Ligue de Football Professionnel concernant le report de la rencontre Bastia–Laval, et non un gain sur tapis vert pour le Sporting : « Il n’y a pas de frustration, car, ce que j’ai dit au groupe, ce sont des domaines et des décisions qu’on ne maîtrise pas du tout. Quand il s’agit de manques sur le terrain, on peut les rectifier. Quand c’est la commission des compétitions ou l’arbitrage, non. Pour l’instant, le match le plus important reste Reims ; après, on aura le temps de se reprojeter sur autre chose. »
L’adversaire : le Stade de Reims
Le Stade de Reims est actuellement 8ᵉ du championnat avec 19 points (5 victoires, 4 nuls et 4 défaites). Les Champenois n’ont gagné qu’une seule rencontre sur leurs cinq derniers matchs.
