SC Bastia – Clermont Foot : Michel Moretti aux commandes, réaction attendue sur le terrain ?

Benoît Tavenot limogé, c’est donc son ancien adjoint Michel Moretti qui prend la tête de l’équipe. Désormais capitaine d’un navire en détresse depuis le début du championnat, le nouveau coach bastiais a pour mission de ramener les siens dans les eaux plus calmes du classement. Première étape : Clermont Foot, ce vendredi à Furiani.



Si Mighé Moretti ne s’est pas attardé en commentaires sur les départs, il a tenu à évoquer ses prédécesseurs : « Que ce soit Fred Antonetti ou Benoît Tavenot, ce sont des personnes qui se sont investies de la première à la dernière seconde passée au club. »



Sur la situation actuelle du Sporting, l’entraîneur bastiais ne passe pas par quatre chemins, et l’a fait savoir à ses joueurs : « Sur ce qui est arrivé, on est tous un peu fautifs, chacun a sa part de responsabilité. » Avant d’enchaîner sur la mission qui l’attend : « Les solutions, on les trouvera pour essayer d’améliorer au maximum les choses. On va surtout jouer sur l’aspect mental. Côté qualité et défauts, on ne peut ni tout améliorer, ni tout changer en deux jours. On va appuyer sur l’aspect compétiteur des joueurs. »



Le changement d’entraîneur aura-t-il l’effet d’un déclic ? Mighé Moretti veut, en tout cas, mobiliser ses troupes : « L’objectif, c’est de gagner un premier match, surtout à Furiani. Qui plus est contre une équipe qui n’est pas en haut du classement. Que ce soit Clermont ou Reims, on se doit d’avoir la même ambition : faire en sorte que plus aucune équipe ne prenne de points à Furiani. »



Une nouvelle défaite à domicile ne serait plus acceptable, ni sur le plan sportif, aucune victoire depuis le début de la saison , ni pour contenir la colère des supporters, de plus en plus impatients : « On a tous un devoir envers le club. On m’a appelé pour effectuer une mission, et les joueurs, c’est exactement la même chose : mettre tout en œuvre pour faire un bon match demain soir. On espère déjà être en phase avec nos valeurs et ce que nous sommes. Une équipe qui vaut mieux que ce qu’elle a montré à Nancy. »



L’entraîneur bastiais ne s’aventure pas à parler des autres rencontres et reste concentré sur celle de ce vendredi face à Clermont. S’il paraphrase son prédécesseur en estimant que les supporters ont le droit de ne pas être contents avant ou après le match, il demande « un grand Furiani pour pouvoir s’imposer » et à ses joueurs « de ne rien lâcher, car on n’a rien à perdre, on ne peut que rebondir » mais aussi « marquer le point de départ de la saison »

Espérons que l’heure du rebond ait enfin sonné du côté du Sporting.



L’adversaire : Clermont Foot

Après 12 journées, Clermont Foot pointe à la 14ᵉ place du championnat avec 3 victoires, 5 nuls et 4 défaites, pour un total de 14 points. Des résultats en dents de scie, à domicile comme à l’extérieur. Une première victoire bastiaise permettrait d’éviter de trop creuser l’écart dans le bas du tableau.