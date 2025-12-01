Bastia-Laval : pas de victoire sur tapis vert pour le Sporting, la rencontre sera rejouée le 25 novembre

La décision de la Ligue de football professionnel concernant la rencontre de la 11e journée face à Laval était grandement attendue par les Bastiais. Malheureusement, et elle interroge, elle n’a pas été en faveur des dirigeants du Sporting, qui réclamaient une victoire sur tapis vert pour non-présentation de leurs adversaires fin octobre sur la pelouse de Furiani.



L’équipe de Laval invoquait des conditions météo qui ne permettaient pas à leur avion d’atterrir sur l’île en raison de la tempête Benjamin, qui balayait alors la Corse. Et ce, malgré la présence sur place de journalistes, d’officiels, des équipes télé et même de supporters venus tout droit de Mayenne. Une décision incompréhensible pour les dirigeants bastiais et qui, vu le classement actuel de l’équipe, n’est pas sans conséquence.



Dans un communiqué, le Sporting Club de Bastia indique « avoir pris connaissance avec étonnement de la décision prise par la commission des compétitions de la LFP ». Pour les dirigeants bastiais, cette décision est « injustifiée et contraire aux règles établies », avant d’ajouter « qu’aucun fondement sérieux ne vient appuyer ce report décidé en dehors du cadre réglementaire », et de conclure qu’elle porte « un préjudice évident au club ».