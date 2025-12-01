Première victoire pour le Sporting face à Clermont (1-0)

SC Bastia 1 – 0 Clermont (Mi temps 0 - 0)

Stade Armand Cesari, Spectateurs : 8.838

SC Bastia : Olmeta, Guevara, Roncaglia, Ariss, Guidi, Bohnert (Parravicini 54ème), Meynadier, Vincent (Etoga 70ème), Ducrocq (Petrignani 73ème), Tomi (Karamoko 70ème), Sebas (Blé 73ème). Entraineur: Michel Moretti

Clermont: Guivarch, Nsimba, Salmier, M’Bahia, Coulibaly, Saivet, Astic (Bellache , Ackra (Baallal 14ème), Camblan, Bamba (Diop 81ème), Socka Bongue (Fakili 67ème ): Entraineur: Proment Grégory

Arbitre : Guillaume Paradis

But pour le SC Bastia : Guidi (83ème)

Avertissements:

SC Bastia : Guidi (17ème), Roncaglia (60ème), Parravicini (61ème), Olmeta (83ème)

Clermont: Bamba (17ème), Camblan (36ème), Nsimba (76ème)





« Noi simu di passione è tu, pretenziunutu, si volta à e to occupazione. Noi seremu sempre quì. »

La tribune Ouest étant suspendue, le kop bastiais a pris place en tribune Sud où les supporters avait été déployéz cette banderole a destination de Frédéric Antonetti, le directeur technique qui a démissionné la veille la veille de la rencontre.





C’est dans ce contexte particulier que les Bastiais se sont présentés devant leur public à Furiani pour affronter Clermont. Benoît Tavenot, limogé la veille de la rencontre, a été remplacé sur le banc par son adjoint Michel Moretti. Pour ce match, le nouveau coach du Sporting a opté pour une défense à six avec un objectif précis : ne pas encaisser, marquer, et enfin décrocher cette première et indispensable victoire de la saison ? Le déclic a-t-il eu lieu ? La réponse est oui !



La première occasion de la rencontre est bastiaise, dès la cinquième minute, avec une tête piquée et cadrée de Jérémy Sebas depuis la surface, sur un centre bien servi par Florian Bohnert. Mais le portier clermontois s’interpose. La réponse de Clermont ne se fera pas attendre : cinq minutes plus tard, sur corner, un ballon filant dans la surface donne des sueurs froides à Lisandru Olmeta.

Durant le premier quart d’heure de jeu, l’attaque bastiaise n’est pas exempte de critiques. Sur un contre favorable aux Bastiais, Jérémy Sebas manque son duel, quasi balle de but, face à Théo Guivarch, le gardien clermontois. Dans la foulée, Zakaria Arris rate sa reprise de volée dans la surface. Sebas échoue encore à la 21e minute, puis à la 31e en envoyant le ballon au-dessus de la transversale. Si l’attaquant bastiais se crée des occasions franches, il ne parvient toujours pas à trouver le chemin des filets.

À la 36e, un tacle par derrière sur la cheville de Tom Meynadier n’est sanctionné que d’un carton jaune pour Camblan, de la part de l’arbitre Guillaume Paradis. La première mi-temps a clairement été bastiaise : les Turchini se sont créés de nombreuses occasions et ont retrouvé l’agressivité qui leur faisait défaut depuis le début de la saison, à l’image de cette reprise de Christophe Vincent dans la surface, juste avant la pause, qui aurait pu ouvrir le score.





Les deux équipes rentreront aux vestiaires sur un score nul et vierge, 0 à 0. Le tableau d’affichage aurait pourtant largement pu tourner en faveur des Bastiais.

Dès l’entame de la seconde mi-temps, Bamba, seul dans la surface bastiaise, manque de crucifier le portier corse en ne cadrant pas son tir à ras de terre. Réponse immédiate du Sporting : Florian Bohnert touche le montant du gardien clermontois. Le Luxembourgeois est ensuite remplacé par Nicolas Parravicini (54e).

Durant les vingt premières minutes de la seconde période, les Bastiais se montrent dangereux pour leurs adversaires… et parfois pour eux-mêmes. À la 67e, sur un centre de Jérémy Sebas dans l’axe des 16 mètres, Arris et Ducrocq se télescopent en tentant de reprendre cette grosse occasion de but.

Michel Moretti apporte ensuite de la fraîcheur avec les entrées d’Etoga (à la place de Vincent), Karamoko (pour Tomi), Blé (pour Sebas) et Petrignani (pour Ducrocq). Coaching gagnant ! À la 83e minute, sur corner, Matteo Petrignani trouve la tête de Dumè Guidi, capitaine du soir : 1 à 0 pour les Bastiais, qui décrochent face à Clermont leur première victoire de la saison !

Reste à confirmer vendredi prochain face à Reims