Michel Moretti (SC Bastia) après Clermont : « On va rester humbles »

« On va rester humbles, pas question de fanfaronner », a tout de suite précisé, le visage très souriant, Miché Moretti, l’entraîneur du Sporting Club de Bastia, en conférence de presse d’après-match. Conscient de la situation de son équipe, toujours dernière de Ligue 2 mais désormais avec 7 points, la tâche reste ardue. Mais l’envie de remonter la pente, et donc le classement, semble revenue : « Ce soir, on a ressenti une prise de conscience de certains joueurs. On a joué à l’énergie, avec de bonnes phases de possession, on s’est créés des occasions. Toutes les réussites qu’on n’a pas eues depuis le début de la saison, on les a eues ce soir. On ne va pas faire la fine bouche. La première victoire allait forcément passer par la souffrance, et on a souffert ; les dernières minutes ont été très, très longues. »



Après cette première victoire, le coach bastiais se dit surtout « fier et soulagé », particulièrement de « l’esprit d’entraide et de caractère » qu’il a pu voir sur le terrain, mais aussi du soutien des supporters. Fier également lorsqu’il évoque le but. S’il faut y voir le symbole de deux enfants de Bastia à la délivrance, Miché Moretti préfère indiquer que « tout le monde est concerné. On aura besoin de l’intégralité du groupe. On va essayer de tirer le maximum de chaque joueur. »



Une première victoire qui va reposer les esprits pour Dumè Guidi : « J’espère que cette victoire va nous libérer les têtes. Pour sortir de la situation dans laquelle on est, il va falloir beaucoup de courage et d’abnégation. » Le défenseur bastiais est rejoint par son coéquipier Anthony Roncaglia : « Depuis la préparation, on n’avait pas fait une victoire en championnat. Ça a fait cogiter. On savait que ça passait par là pour sauver le club. Il fallait gagner à tout prix. Tout le monde s’est donné. »



À l’image de son entraîneur, Christophe Vincent, le capitaine de l’équipe, garde la tête froide : « On est toujours dans une situation compliquée. On a réussi à rester lucides et à retrouver nos valeurs. Il ne faut pas se satisfaire de cette victoire, même si elle fait du bien. L’état d’esprit a été irréprochable. Ça va nous apporter plus de confiance, mais assurer que derrière on va enchaîner les victoires, ce serait trop facile. »



Une victoire face à Reims, vendredi prochain à la maison, ferait encore du bien. À voir si la saison des Bastiais est enfin lancée.