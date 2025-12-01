CorseNetInfos
Michel Moretti (SC Bastia) après Clermont : « On va rester humbles »


Christophe Giudicelli le Samedi 1 Novembre 2025 à 08:24

Une première victoire en championnat face à Clermont (1-0) qui fait du bien au Sporting Club de Bastia. Un peu plus de 24 heures après le limogeage de Benoît Tavenot et le départ de Frédéric Antonetti, les Bastiais, en manque de confiance depuis le début de saison, avaient besoin de sortir de cette spirale négative.



Miché Moretti (après Clermont) : « Ce soir, on a ressenti une prise de conscience »
« On va rester humbles, pas question de fanfaronner », a tout de suite précisé, le visage très souriant, Miché Moretti, l’entraîneur du Sporting Club de Bastia, en conférence de presse d’après-match. Conscient de la situation de son équipe, toujours dernière de Ligue 2 mais désormais avec 7 points, la tâche reste ardue. Mais l’envie de remonter la pente, et donc le classement, semble revenue : « Ce soir, on a ressenti une prise de conscience de certains joueurs. On a joué à l’énergie, avec de bonnes phases de possession, on s’est créés des occasions. Toutes les réussites qu’on n’a pas eues depuis le début de la saison, on les a eues ce soir. On ne va pas faire la fine bouche. La première victoire allait forcément passer par la souffrance, et on a souffert ; les dernières minutes ont été très, très longues. »

Après cette première victoire, le coach bastiais se dit surtout « fier et soulagé », particulièrement de « l’esprit d’entraide et de caractère » qu’il a pu voir sur le terrain, mais aussi du soutien des supporters. Fier également lorsqu’il évoque le but. S’il faut y voir le symbole de deux enfants de Bastia à la délivrance, Miché Moretti préfère indiquer que « tout le monde est concerné. On aura besoin de l’intégralité du groupe. On va essayer de tirer le maximum de chaque joueur. »

Une première victoire qui va reposer les esprits pour Dumè Guidi : « J’espère que cette victoire va nous libérer les têtes. Pour sortir de la situation dans laquelle on est, il va falloir beaucoup de courage et d’abnégation. » Le défenseur bastiais est rejoint par son coéquipier Anthony Roncaglia : « Depuis la préparation, on n’avait pas fait une victoire en championnat. Ça a fait cogiter. On savait que ça passait par là pour sauver le club. Il fallait gagner à tout prix. Tout le monde s’est donné. »

À l’image de son entraîneur, Christophe Vincent, le capitaine de l’équipe, garde la tête froide : « On est toujours dans une situation compliquée. On a réussi à rester lucides et à retrouver nos valeurs. Il ne faut pas se satisfaire de cette victoire, même si elle fait du bien. L’état d’esprit a été irréprochable. Ça va nous apporter plus de confiance, mais assurer que derrière on va enchaîner les victoires, ce serait trop facile. »

Une victoire face à Reims, vendredi prochain à la maison, ferait encore du bien. À voir si la saison des Bastiais est enfin lancée.




