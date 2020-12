Marché de Noël de Bastia : la grande roue s'installe sur la place Saint-Nicolas

La place Saint-Nicolas, côté bar et restaurant, est bien calme comme depuis le début du reconfinement. Quelques quidams se promènent, profitent d’un café à emporter ou font prendre l’air à leur animal de compagnie. Mais ce samedi matin, l’activité est plus soutenue côté mer.Des barrières ont été dressées pour délimiter le terrain réservé à la grande roue qui va devenir l’attraction de ce marché de Noël un peu particulier. Plusieurs camions sont déjà stationnés à l’entrée de la place et, à peine garés, ils sont déchargés par une dizaine d’ouvriers sous le regard attentif des pompiers – le Service Départemental d'Incendie et de Secours doit contrôler l’installation – et du personnel de Mairie.« Aìo, ils font quoi là ? » interroge un promeneur. « Ils montent la grande roue » lui réplique son voisin le plus proche. En effet, en cette période pandémie, l’habituelle patinoire, pas vraiment Covid free laissera sa place à une roue de 40 mètres de haut et de 33 mètres de diamètre. « Il faut compter trois jours pour le montage et le démontage de la grande roue. Nous avons fait appel à une société spécialisée de Bordeaux. Elle devrait rester en place au moins jusqu'à la mi-janvier » nous confirme un employé municipal. L’installation de cette roue en lieu et place de la patinoire permet aussi de réduire les coûts. Mais Pierre Savelli confirme qu’ « il ne s'agissait pas, bien évidemment, de faire des économies lorsque nous avons pris la décision d'arrêter la patinoire. Ce sont essentiellement des questions sanitaires liées au Covid qui nous ont fait changer d'avis. La patinoire n'est pas compatible avec la situation sanitaire actuelle. »Cette toute nouvelle attraction ( lire ici ) devrait aussi permettre la mise en valeur du marché de Noël qui se tiendra du 18 au 23 décembre sur la place Saint-Nicolas et non pas, comme habituellement, sur la place du Marché. Un choix dicté par la préfecture de Haute-Corse, principalement pour des raisons de sécurité.Pas moins de 46 stands vont s’installer aux pieds de la roue avec un mot d’ordre : « interdiction de boire et de manger dans l'enceinte du marché. » Ce qui n’empêchera pas de mettre en valeur les producteurs locaux et de proposer aux Bastais des produits de qualité. Tout ça au pied d’une immense roue éclairée. Covid oblige, la municipalité de Bastia, la communauté d'agglomération de Bastia, la chambre d'agriculture la chambre de métiers et de l'artisanat de Haute-Corse mais aussi l'Odarc et l'Adec ont tenu à maintenir l’activité et l’attractivité du centre ville, dans le strict respect des consignes sanitaires.Un peu de baume au cœur et de féérie de Noël pour une ville privée de ses lieux culturels ( lire ici)