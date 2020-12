Grande roue et Marché de Noël à Bastia : tout ce qu'il faut savoir

Afin de permettre la tenue du marché de Noël de Bastia et la mise en place d’une grande roue, la préfecture de Haute-Corse et la Ville de Bastia, organisatrice de l’évènement, ont établi un dispositif sanitaire spécifique.

Cette concertation a permis d'arrêter les mesures qui concilieront au mieux le haut niveau de sécurité sanitaire nécessaire au bon déroulement de cet événement et le soutien à l’économie locale.





Le marché de Noël se tiendra du 18 au 23 décembre sur la place Saint Nicolas, de 9 à 20 heures dans un espace aménagé de 2 500 m2. La grande roue pourra accueillir du public à partir du 15 décembre et restera installée après le marché de Noël.

Le marché pourra accueillir jusqu’à 310 personnes au même moment, permettant ainsi de respecter une jauge de 8m2 par personne. Le port du masque y sera obligatoire. Les stands ne vendront pas de produits consommables sur place afin de garantir le port du masque à chaque instant. Les stands seront espacés de 2m, et les différentes parties du marché seront séparées de 6, 7 et 10m.

Un décompte à l’entrée et un marquage au sol seront installés pour faciliter la circulation et la fluidité.

Deux sorties seront créées pour maintenir cette fluidité.





La grande roue pourra accueillir au même moment jusqu’à 144 personnes dans 24 nacelles ouvertes de 6 places. Les personnes arrivant seules seront installées dans une seule nacelle afin d’éviter les brassages. La désinfection des mains sera obligatoire avant l’accès à la grande roue et un marquage au sol signalera la distance à respecter pour y accéder.

Enfin, un dispositif de sécurité spécifique, en concertation entre la police municipale, la police nationale et la société de sécurité privée sera mis en place pour garantir, à chaque instant, la sécurité de tous.





La préfecture de Haute-Corse et la Ville de Bastia sont mobilisées pour que cet évènement puisse se tenir dans les meilleures conditions possibles compte tenu du contexte. Il est de la responsabilité de chacun de respecter les mesures barrières et lutter contre la propagation du virus.