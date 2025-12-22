CorseNetInfos
INOUÏS 2026 : Orlanne et Mariotti.Mariotti sélectionnés pour les auditions


Philippe Jammes le Lundi 22 Décembre 2025 à 10:47

Les vendredi 16 et samedi 17 janvier auront lieu à Châteaurenard et à Marseille les auditions régionales PACA-Corse pour les Inouïs 2026. Deux artistes corses y participeront : Orlanne et Mariotti.Mariotti.



Les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel ont révélé les 162 artistes présélectionnés pour les auditions régionales. Parmi eux, deux artistes insulaires ont été retenus : Orlanne (Pop) et Mariotti.Mariotti (Rap électro).

Orlanne (Orsatelli) est Cap Corsine. Elle a tout d’abord évolué, à 16 ans, dans un groupe pop folk bastiais qui se produisait l’été dans des bars à Bastia ou dans des paillotes. Elle a suivi des études de musicologie à Nice puis à Paris et parallèlement durant 7 ans elle s’est produite en duo. En 2020 elle décide de se lancer en solo. En 2022 elle sort en autoproduction un album de 6 titres, en français et en anglais, aux influences pop, folk et jazz puis en 2024 un album intitulé « Nostalgie heureuse » aux sons rock électro qu’elle baptise de la « pop lunaire ».

Mariotti.Mariotti, 28 ans, est lui auteur, compositeur et ingénieur du son originaire d’Ajaccio. De son vrai nom Ugo Mariotti il excelle dans le rap qu’il a découvert à l’adolescence. Sous le pseudonyme « ALTER », il expérimente un moment la musique électronique avant de se recentrer sur le rap en 2022 avec son projet Mariotti.Mariotti, une fusion entre ses influences électroniques et son amour du rap. Après les EPs Action (2022) et Réaction (2023), il a sorti en avril dernier « Positive Noirceur », des compositions entre spleen et espoir. Nos deux représentants se produiront vendredi 16 et samedi 17 janvier 2026 à la Rotonde à Chateaurenard et au Makeda à Marseille lors des auditions régionales PACA-Corse.
 




