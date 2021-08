La divagation animale et ses solutions dans le viseur des pouvoirs publics et des professionnels

La divagation animale en Corse, le problème qu’elle représente et les solutions à y apporter : c’était l’objet d’une réunion entre la Collectivité de Corse, l’ODARC, l’Etat, les chambres d’agriculture insulaires et les éleveurs organisée ce lundi 2 août à la station d’élevage de l’ODARC à Altiani.Une réunion pour tracer une feuille de route et prendre le problème de la divagation à bras le corps mais aussi et surtout, créer une réelle dynamique entre les institutions et les professionnels. Un mois après les élections territoriales et la nouvelle présidence de Dominique Livrelli à la tête de l’ODARC, il est temps « de réactualiser la démarche de l’approche pragmatique du problème de la divagation » pour Joseph Colombani, président de la chambre d’agriculture de Haute-Corse et éleveur bovin.Outre le problème en lui-même, il s’agissait également de s’attarder sur les causes et les conséquences collatérales de la divagation avec, en lien avec l’actualité, les menaces subies par la maire d’Olmi-Cappella au début du mois de juillet, après avoir appliqué à la lettre la règlementation pour lutter contre la divagation sur sa commune.