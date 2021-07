Divagation animale : le maire d'Olmi-Cappella dépose plainte après avoir été menacé

Lundi 12 juillet 2021, le maire d’Olmi-Cappella inaugure le nouveau parcage en y plaçant une douzaine de vaches qui divaguaient sur la commune, comme l’y autorise la loi. Il contacte les propriétaires des animaux identifiables qui s’engagent à venir les chercher dès le lendemain. Mais l’initiative n’est pas du goût de tout le monde. Dans l’après-midi même, les vaches sont libérées par un ou plusieurs inconnus. « Quelqu’un est venu dégonder le portail, l’emporter, laissant les bovins repartir libres » raconte le maire, effaré. L’histoire se règle d’abord à l’amiable puisque le portail est rapporté et certaines vaches reviennent d’elles-mêmes, attirées par la nourriture et l’eau que Frédéric Mariani a disposé à l’intérieur de l’enclos de 400 mètres carrés.



Quelques jours plus tard, le jeudi 22 juillet, rebelote. Le maire enferme d’autres bovins en divagation et encore une fois, un inconnu les libère en plein après-midi. Cette fois cependant, Frédéric Mariani veille au grain : « j’ai interpellé l’individu en lui demandant ce qu’il trafiquait. C’était une personne extérieure au village qui m’a bien fait comprendre que je devais me mêler de mes affaires ». Des menaces à peine voilées que le maire décide de prendre au sérieux. Sur les conseils du préfet de Haute-Corse et du procureur de la République de Bastia, il dépose plainte auprès de la gendarmerie la plus proche pour le vol et la dégradation du portail, la libération des animaux et la tentative d’intimidation sur un élu.