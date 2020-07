COVID-19 : Les réactions au plan estival de l’ARS

1. Le plan révélé hier par l’ARS repose essentiellement sur la détection d’anomalies thermiques chez les passagers débarquant dans les aéroports corses, a priori sans mesure analogue dans les ports qui serait de toute évidence difficile à mettre en œuvre, et sur la prévention par responsabilisation du public. Ne serait-il pas logique que l’on donne au voyageur de « niveau 3 » un bon pour réaliser un test PCR ? Les documents téléchargeables sur le site de l’ARS méritent d’être largement diffusés. Comment seront-ils mis à disposition du public, pourraient-t-ils par exemple être joints au billet envoyé en général par mail ? Ce document incite, à juste raison, à télécharger l’application StopCovid. Il faut insister sur son importance, c’est un outil qui se révélerait capital en cas d’une résurgence plus vigoureuse du virus, en permettant de tester rapidement les cas contacts. Si la pratique d’un test PCR récent n’est pas obligatoire pour les ressortissants français (hors Mayotte et Guyane), va-t-on mettre en œuvre aussi en Corse la pratique systématique de tests PCR chez les étrangers venant directement de zones à risque à partir du 18 juillet ?



2. Il faut d’abord comprendre que les contraintes de la longue période de confinement que nous avons subie puissent inciter la population à prendre une « respiration ». Toutefois des comportements comme ceux constatés pendant la fête de la musique, des rave-parties, même en plein air, sont totalement irresponsables. Au niveau des bars et des restaurants, on note un relâchement net des gestes barrières. La circulation du virus existe en Corse, même si elle semble moins forte qu’ailleurs, et il faut se convaincre de l’absence de saisonnalité et de l’absence de protection du soleil et de la chaleur. Pensons au personnel soignant : il ne suffit pas de les avoir applaudis tous les soirs à 20 heures…



3. Il ne faut pas considérer que cette seconde vague sera inéluctable et nous devons tout faire pour la prévenir, car elle serait catastrophique sur le plan sanitaire, bien que les hôpitaux y soient désormais mieux préparés, et sur l’économie qui ne résisterait pas à un nouveau confinement. La circulation du virus est réelle, donc restons fermes sur les gestes barrières : lavage des mains, gel hydro alcoolique, distanciation et port des masques surtout en milieu fermé, qui devrait être obligatoire. Enfin, il faut tester au moindre doute.