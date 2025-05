A Ajaccio, la future école hôtelière accueillera bientôt ses premiers étudiants

Depuis quelques jours, des échafaudages ont fait leur apparition autour du Palais des Congrès à Ajaccio. C’est la partie visible par le grand public de travaux qui avancent bon train à l’intérieur de l’édifice dans l’objectif de restructurer les lieux afin qu’ils puissent accueillir la future école hôtelière. Une première structure du genre en Corse qui ouvrira ses portes en octobre prochain, grâce à un projet porté par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) et la Chambre Régionale des Métiers et de l’artisanat, dans le cadre du groupe Amparà Méditerranée.« Le timing est tenu, nous devrions pouvoir ouvrir toutes les formations au mois d’octobre. Nous avons d’ailleurs lancé les candidatures à l’école il y a quelques jours », indique Pascal Agostini le directeur de l’enseignement et de la formation à la CCI de Corse, en rappelant que l’établissement offrira une carte de formation variée afin de permettre aux jeunes qui le souhaitent de se spécialiser dans le domaine des arts culinaires et de l’hôtellerie et de répondre aux besoins des professionnels. Ainsi, trois CAP et deux Brevets professionnels seront d’une part ouverts dans les secteurs de la commercialisation, du service, de la cuisine et de la pâtisserie. Par ailleurs, deux formations post bac sont également proposées : un Bachelor management hôtellerie-restauration en partenariat avec l’école Savignac, et un certificat de spécialisation en sommellerie qui vient notamment répondre à une attente du secteur de la restauration. « Jusqu’ici la seule formation qui existait en Corse en la matière était faite par un organisme de formation du continent et elle n’était pas forcément orientée vers les métiers de la restauration, mais plus vers la vente. Nous avons recentré les choses en proposant ce certificat de spécialisation en sommellerie qui ouvre pour la première fois à Ajaccio », souligne Pascal Agostini.Le directeur de la formation de la CCI précise que chacune de ces sept formations pourra en principe accueillir une quinzaine de jeunes par promotion, sans qu’une limite de place ne soit toutefois arrêtée. « C’est en fonction des candidats et des contrats de professionnalisation que nous avons que nous allons organiser les diplômes », explique-t-il en ajoutant les modalités d’intégration diffèrent d’une formation à l’autre, mais que dans tous les cas des dossiers de candidatures sont à remplir, après quoi des entretiens individuels seront organisés. « Les candidatures viennent d'être lancées, mais elles montrent déjà un certain engouement », confie-t-il par ailleurs en invitant les jeunes qui souhaitent rejoindre le monde de l’hôtellerie restauration à ne pas hésiter à se saisir de ce nouvel outil de formation. « Une fois acceptés dans l’école, les étudiants pourront se positionner sur différentes propositions d’apprentissage et passer des entretiens avec les chefs d’entreprise. À ce jour une soixantaine d’offres en apprentissage déjà sont proposées », dévoile-t-il.En effet, preuve de l’intérêt du monde professionnel pour la première école hôtelière de l’île, plus d’une trentaine d’entreprises insulaires ont déjà accepté d’accueillir des apprentis. « Les entreprises aussi jouent le jeu et proposent des contrats d’apprentissage, ce qui est très important. Venir sur le terrain de l’apprentissage dans la conjoncture actuelle montre qu’il y a une véritable volonté des entreprises », note Pascal Agostini. « Le cercle des grandes demeures corses a notamment signé un partenariat avec la CCI et la CRMA pour une demande importante de jeunes en apprentissage. De notre côté, nous travaillons à une adaptation des formations en fonction des besoins des entreprises et de la saisonnalité. L’entreprise est au cœur de l’école hôtelière. Nous ne sommes pas deux mondes qui vivons parallèlement, mais nous nous regroupons pour essayer de trouver les meilleures formules pour que tout le monde soit satisfait et surtout pour que l’on créé beaucoup plus de vocations que nous en avons aujourd’hui », pointe-t-il en insistant sur la synergie essentielle entre la CCI, la CRMA et le monde professionnel. « Nous sommes déjà très satisfaits du nombre de contrats d’apprentissage alors que nous sommes dans une phase de démarrage et que nous n’avons pas encore atteint toutes les entreprises qui proposeront spontanément des offres de contrat au fil de l’eau. On sait qu’on aura une montée en charge sur les trois années qui vont suivre », pose-t-il encore.Si le gros du recrutement des futurs étudiants de l’école hôtelière se déroulera jusqu’à la rentrée d’octobre, le directeur de la formation de la CCI tient à rappeler : « Il est possible d’entrer en apprentissage à n’importe quel moment de l’année. Les portes ne sont jamais fermées ».