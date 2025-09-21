Automobile : Mariani (moderne) et Valliccioni (VHC) sans partage au rallye de Corte-centre Corse

Le moins que l’on puisse dire est qu’il y a eu beaucoup de casse dans ce 6e rallye des Véhicules Historiques de Compétition puisque sur les 23 engagés seuls 9 ont franchi la ligne d’arrivée ce dimanche 21 septembre après-midi à Corte. Sans surprise après le forfait de Christophe Casanova et l’abandon, hier, de Jean-Toussaint Albertini, Marc Valliccioni a largement dominé cette épreuve. Le double champion de France s’est imposé dans toutes les spéciales et s’est dit « très satisfait de ce rallye. Nous sommes venus faire des essais grandeur nature avant le Tour de Corse Historique dans quinze jours. Il y a la victoire au bout de ce super rallye, dans une super ambiance avec des routes parfaitement typées pour l’ensemble de ce que l’on va trouver sur le Tour. L’organisation est, comme d’habitude, irréprochable. Le niveau de performance en fin de rallye est là où je voulais l’emmener, c’est parfait ». Marc Valliccioni termine ce rallye avec 1’34’’ d’avance sur le deuxième, Stofati-Salini et 5’26’’ sur le troisième, Lesourd-Chol.
Promesse d'une belle bagarre
Dans le rallye moderne, Paul-André Mariani partait ce dimanche avec 3 secondes d’avance sur Papini, 6 secondes sur Moracchini et 9 secondes sur Albertini. Autant dire que la bagarre promettait d’être belle au départ de la 5e spéciale entre Muracciole et Rospigliani. Et c’est Jean-Charles Albertini qui tentait d’aller chercher Mariani. Il terminait la spéciale avec moins d’une seconde de retard tandis que Papini et Moracchini connaissaient des problèmes de réglages de leurs voitures et étaient relégués à 7 et 10 secondes.
Albertini continuait d’attaquer mais une sortie de route, sans gravité heureusement, dans l’ES 7 le poussait vers l’abandon. Mariani signait encore le scratch devant Moracchini, qui grapillait une place, et Papini qui se retrouvait troisième. De son côté Olivier Luciani marchait toujours très fort sur sa Clio en arrachant la 4e place. Mariani retrouvait ainsi sa couronne qu’il avait laissait l’an passé à Arnaud Ribiere : « J’avais une voiture très performante et malgré quelques petits réglages samedi j’étais bien plus à l’aise sur ce rallye. C’était une super course, dommage qu’Arnaud ait abandonné. Aujourd’hui j’ai su gérer mon avance. Je suis très satisfait du résultat. J’attends le rallye de Balagne à présent ».
De son côté François-Xavier Moracchini regrettait de ne pas avoir trouvé les bons réglages dès hier : « La voiture était bien mieux réglée aujourd’hui, mais il était trop tard pour aller chercher Mariani j’avais trop de retard. Mais je sais maintenant comment la régler et je remercie mon frère Georges qui était mon mécano ». Difficile en revanche pour Papini qui s’est contenté de gérer sa course « pour garder le podium. C’était trop difficile, nous avons eu des soucis de réglages avec la voiture hier et nous avons pris trop de retard. Mais j’ai pris de l’expérience et du plaisir c’est l’essentiel pour bien préparer notre prochaine sortie au Mare è Machja en novembre ». La joie se lisait sur le visage d’Olivier Luciani qui arrachait la quatrième place « qui est même inespérée. On s’est bien battu avec Batti pour les deux roues motrices. Je suis très satisfait ».
La traditionnelle remise des prix dans les jardins de la mairie clôturait cette 37e édition du Rallye de Corte-centre Corse.
Promesse d'une belle bagarre
Dans le rallye moderne, Paul-André Mariani partait ce dimanche avec 3 secondes d’avance sur Papini, 6 secondes sur Moracchini et 9 secondes sur Albertini. Autant dire que la bagarre promettait d’être belle au départ de la 5e spéciale entre Muracciole et Rospigliani. Et c’est Jean-Charles Albertini qui tentait d’aller chercher Mariani. Il terminait la spéciale avec moins d’une seconde de retard tandis que Papini et Moracchini connaissaient des problèmes de réglages de leurs voitures et étaient relégués à 7 et 10 secondes.
Albertini continuait d’attaquer mais une sortie de route, sans gravité heureusement, dans l’ES 7 le poussait vers l’abandon. Mariani signait encore le scratch devant Moracchini, qui grapillait une place, et Papini qui se retrouvait troisième. De son côté Olivier Luciani marchait toujours très fort sur sa Clio en arrachant la 4e place. Mariani retrouvait ainsi sa couronne qu’il avait laissait l’an passé à Arnaud Ribiere : « J’avais une voiture très performante et malgré quelques petits réglages samedi j’étais bien plus à l’aise sur ce rallye. C’était une super course, dommage qu’Arnaud ait abandonné. Aujourd’hui j’ai su gérer mon avance. Je suis très satisfait du résultat. J’attends le rallye de Balagne à présent ».
De son côté François-Xavier Moracchini regrettait de ne pas avoir trouvé les bons réglages dès hier : « La voiture était bien mieux réglée aujourd’hui, mais il était trop tard pour aller chercher Mariani j’avais trop de retard. Mais je sais maintenant comment la régler et je remercie mon frère Georges qui était mon mécano ». Difficile en revanche pour Papini qui s’est contenté de gérer sa course « pour garder le podium. C’était trop difficile, nous avons eu des soucis de réglages avec la voiture hier et nous avons pris trop de retard. Mais j’ai pris de l’expérience et du plaisir c’est l’essentiel pour bien préparer notre prochaine sortie au Mare è Machja en novembre ». La joie se lisait sur le visage d’Olivier Luciani qui arrachait la quatrième place « qui est même inespérée. On s’est bien battu avec Batti pour les deux roues motrices. Je suis très satisfait ».
La traditionnelle remise des prix dans les jardins de la mairie clôturait cette 37e édition du Rallye de Corte-centre Corse.
Studio Photos Grazi Ritratti
-
Rassemblement de soutien à Jean-Luc Albertini à Sagone
-
Football Grand Sud - Entame réussie pour l'ASPV et la SVARR
-
Rugby régional - Le derby pour Portivechju Rugby
-
La Corse en vigilance jaune orages
-
"Cette filière du cinéma corse porte ses fruits" salue Thierry De Peretti, à l'affiche du Portivechju Film Festival