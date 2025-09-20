Rallye Corte-centre Corse - Mariani en moderne, et Valliccioni en VHC, mènent le bal

La mauvaise nouvelle tombait donc quelques heures avant le départ de cette 37e édition du rallye de Corte-centre Corse avec le forfait du pilote cortenais Christophe Casanova, vainqueur des deux dernières éditions du rallye des Véhicules Historiques de Compétition. Ce dernier ne cachait pas sa déception : « Une sortie de route malheureuse lors des essais de ce vendredi nous écartent du rallye. C’est bien dommage car j’avais à cœur de le faire. Mais c’est la compétition. Heureusement la voiture sera prête pour le Tour de Corse Historique dans quinze jours ».





Et dans ce 6e rallye VHC c’est Marc Valliccioni qui roulait le plus vite, laissant Jean-Toussaint Albertini à une seconde lors de la première spéciale entre Ponte-Leccia et Valle di Rustinu. Stofati pointait à 7 secondes tandis que Lesourd et David étaient à 46 et 57’’. Le Bastiais signait également le scratch de l’ES 2 tandis que Jean-Toussaint Albertini commençait à connaitre des difficulté avec sa Ford MK2. Il finissait 3e de l’ES2 avec 8 secondes de retard et était contraint à l’abandon pour ennuis mécaniques dans la spéciale suivante : « c’est regrettable, mais c’est le rallye. La voiture était bien sur la première spéciale et puis le moteur avait des ratés ensuite ». Marc Valliccioni, double champion de France en VHC maintenait un sacré rythme avec sa BMW M3 creusant un écart de plus en plus important avec ses rivaux au fil des kilomètres. D’ailleurs à l’arrivée de l’ES4 il comptait 34 secondes d’avance dur Stofati et sa BMW M3 et 2’47’’ sur le BMW M3, celle de Lesourd-Chol ! « J’espère maintenir la pression ce dimanche et que la voiture tiendra la route jusqu’à l’arrivée », glissait Valliccioni sur la ligne d’arrivée ce samedi soir.





Sur le rallye moderne on s’attendait à une lutte âpre entre Ribière, vainqueur l’an passé, Mariani, vainqueur il y a deux ans, Albertini, Moracchini, Papini, De La Foata ou encore Lucas Valliccioni et Paverani. Et c’est Mariani qui frappait le plus fort d’entrée. Visiblement mieux préparé que l’an passé et plus à l’aise sur sa Citroën C3 que sur la Polo, le pilote Venacais laissait Moracchini à 7 secondes, Albertini à 8, tout comme Ribière. Même s’il finissait deuxième sur l’ES 2, Mariani conservait son avantage au classement général. Et derrière ça poussait fort pour revenir puisque Ribière signait le scratch de l’ES2 devant Mariani et Moracchini.





Mais la course devait s’arrêter dès le début de l’ES 3 pour Arnaud Ribière et sa Hyundai. Victime d’une sérieuse sortie de route, sans gravité heureusement, il était contraint d’abandonner. Ainsi, cette spéciale entre Ponte-Leccia et Valle di Rustinu était neutralisée et les pilotes prenaient la direction de Pedigrisgiu pour la 4e et dernière spéciale de cette première journée de rallye.

Avec un temps de 8’06’’ Paul-André Mariani, assisté de Romain Leculier, signait à nouveau le meilleur temps devançant Marco Papini de plus de 3 secondes et François Xavier Moracchini de 6’’3. La surprise venait d’Olivier Luciani sur sa Clio R3 qui signait le 5e temps scratch derrière Albertini et devant Lucas Valliccioni et sa Citroën DS3. Ce samedi soir, au classement général Mariani comptait 18 secondes d’avance sur Moracchini et 21 secondes sur Jean-Charles Albertini. Papini et Luciani complètent les 5 premières places de ce rallye. Et l’on retiendra donc la très belle performance du Cortenais Luciani sur cette première journée puisqu’il n’est qu’à une cinquantaine de secondes du podium, en tête du groupe FRC4 !





De son côté Yannick Rossi, associé à Dume Corvi, sont en tête du groupe FGRT. Le RFN est dominé par l’équipage Salicetti-Salicetti devant Micaelli-Agostini et Giani-Pieri.

