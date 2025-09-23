Via Mare, pont méditerranéen pour dynamiser l’emploi en Corse et au-delà

Le coup d’envoi du programme européen Via Mare a été officiellement donné ce mardi 23 septembre à l’Institut Méditerranéen de Formation (IMF) de Borgo. Réunis autour de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Corse, pilote du projet, plusieurs acteurs économiques et institutionnels ont posé les bases d’une nouvelle étape pour l’emploi sur le territoire insulaire et au-delà. « L’objectif est de créer un marché du travail transfrontalier en impliquant les cinq territoires partenaires, dans le nord-est de la Méditerranée : la Ligurie, la Toscane, la Sardaigne, la Région Sud, et bien entendu la Corse », a expliqué Jean Dominici, président de la CCI de Corse. « Nous allons bâtir un projet utile et ambitieux, connecté à des projets européens », a pour sa part déclaré Pascal Agostini, directeur de l'enseignement et de la formation de la CCI.





Financé à hauteur de 5,1 millions d’euros, dont 80 % par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), Via Mare s’inscrit dans le cadre du programme de coopération transfrontalière Italie-France Marittimo 2021-2027. Il vise à consolider une dynamique lancée avec le projet Mare (2019-2023), déjà axé sur les problématiques d’emploi et de mobilité professionnelle en Méditerranée. « Au-delà des objectifs, Via Mare est aussi un symbole : celui de la coopération méditerranéenne. Il vise à accompagner nos entreprises, préparer l’avenir de nos jeunes et donner plus de cohérence à nos actions pour l’emploi », a insisté Jean Dominici.





Faciliter la mobilité et l’attractivité des territoires





Dans la continuité du projet Mare, Via Mare ambitionne de structurer un véritable marché de l’emploi transfrontalier, avec des actions concrètes déployées jusqu’en 2029. L’objectif est triple : renforcer les réseaux d’acteurs de l’emploi, favoriser la mobilité professionnelle entre les régions partenaires, et valoriser l’attractivité des territoires. « Mare a créé un réseau, et nous voulons le développer », a poursuivi Véronique Sciaretti, chargée du projet européen à la CCI de Corse. « L’idée, c'est de faire collaborer, dans les régions, les services pour l'emploi avec les services aux entreprises, et dans la zone de coopération, les cinq régions. On va mettre en place des Mare Labs où on va inviter l'ensemble des acteurs de l'emploi et de l’entrepreneuriat à travailler ensemble. »





Cette collaboration vise aussi à rendre les territoires plus attractifs, en facilitant les mobilités professionnelles et en répondant aux besoins spécifiques du marché de l’emploi local. « Une partie du projet consistera à faire un peu d'attractivité des territoires. Aujourd’hui, certains métiers sont en tension en Corse mais ne le sont pas en Ligurie, ou inversement. En créant un marché transfrontalier, nous recruterons des personnes dans des métiers qui sont en tension chez nous, mais qui ne le sont pas dans une autre région », a souligné Véronique Sciaretti. « Il faut que la mobilité devienne plus simple, plus évidente. Aujourd’hui, ce n’est pas facile pour un jeune Corse de se dire qu’il va aller travailler à Gênes, par exemple. »



Dans cette optique, la plateforme Corse Emploi, déjà expérimentée dans le cadre du projet Mare, sera prochainement renforcée et enrichie de nouveaux modules pour mieux accompagner les mobilités et les recrutements. « On a créé un outil qui repose sur les compétences plutôt que sur les métiers. Le demandeur d’emploi entre deux à cinq compétences, et l’intelligence artificielle effectue un matching. Si le profil ne correspond pas tout à fait, un volet formation sera proposé pour combler l’écart. »



Mais au-delà de la coopération transfrontalière, la CCI de Corse porte aussi une ambition plus locale : travailler sur l’attractivité de l’île pour ses propres jeunes. « Nous développons un autre projet pour que notre territoire soit plus attractif et que les jeunes reviennent après leurs études. Au-delà de Via Mare, il y a quand même une prise de conscience, et on se dit qu’il faudrait faciliter le retour de nos jeunes. C’est en réflexion, d’autant plus que certains secteurs sont vraiment sous tension. »

