Corse : 193 millions d’euros alloués par l’Europe pour la coopération transfrontalière

Près de 150 personnes – en grande partie des porteurs de projets – ont donc pu suivre, depuis les infrastructures du stade de Borgo, un bilan du travail accompli ainsi qu’une projection sur l’avenir. « Le bilan que l’on tire de la phase 2014-2020 est assez positif », reprend Alexandra Folacci. « Sur cette période, la Corse a participé à une centaine de projets sur les 129 mis en place. Ça représente tout de même 26 millions d’euros de retombées pour le territoire ! Mais on espère amplifier ça et susciter encore un grand nombre de projets. »



« Pour la Sardaigne, un des défis majeurs, c’est celui des risques climatiques », note Rossella Marocchi. « Et grâce à ce Programme Interreg Italie-France Maritime, on a développé des compétences, et obtenu des résultats très importants sur l’érosion des côtes, les inondations, l’ensablement des ports… » « Cette problématique est complètement d’actualité pour les années à venir », complète Alexandra Folacci. « Nous avons des projets de coopération pour la gestion des feux de forêt par exemple. »



Du côté des porteurs de projets, l’ambition et l’enthousiasme étaient également de mise ce jeudi. Pour Véronique Sciaretti, chargée du dossier au sein de la Chambre du commerce et de l’industrie (CCI) de Corse, l’occasion était parfaite pour « concrétiser » et « finaliser » les projets. « Notre axe de travail principal, c’est celui du développement des entreprises et du tissu économique corse. Mais la CCI va également intervenir sur des projets de transport, en lien avec les ports et les aéroports, ainsi que sur l’environnement dans le cadre du développement durable. »

La première pierre est maintenant posée.