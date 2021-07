Ecocircus, le programme européen qui viendra en aide à 5 startups corses

Dans le cadre du programme européen et Méditerranéen Interreg et du projet "Ecocircus", la CCI de Haute-Corse s'associe à ses homologues du Var, de Sardaigne, de Ligurie et de Toscane pour proposer à de jeunes entrepreneurs corses un concours dans le but de développer leur startup en intégrant la notion d'Economie circulaire à leur projet.Une présentation du projet a été faite ce jeudi matin en visioconférence avec des représentants de Corse, du Var, de Toscane, de Sardaigne et de Ligurie.Ainsi, les startups de moins de 3 ans à caractère innovant dans les secteurs du nautisme, de la construction Navale, du tourisme, des biotechnologies et des énergies renouvelable pourront candidater jusqu'au 31 juillet pour tenter de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. D'après la CCI de Corse, une centaine de jeunes entreprises sur l'Ile de Beauté rempliraient les critères pour participer au concours.A l'issue de la sélection, 25 jeunes entreprises soit 5 dans chaque région faisant partie du programme seront mises en relation et placées entre les mains expertes de Jean-Michel Pedinielli de Antra Strada, Anne-Marie Isetti-Crevieux du cabinet AMIC, Bastien Guettard du cabinet ADEPTE et Caroline Cousin du cabinet Eclosion, tous qualifiés en conseils sur l'économie circulaire.Un lauréat par région bénéficiera d'un prix bonus, un chèque de 5 000 € pour développer son entreprise.Selon la CCI, deux entreprises insulaires illustrent très bien le terme d'Economie circulaire par leur production. L'artisan en cosmétique "Realia" utilise les zestes d’orange pour fabriquer ses crèmes mais au lieu de jeter le fruit, l'entreprise a décidé d'en faire de la marmelade et du sirop pour ne pas gâcher de la matière première. Pas de gaspillage non plus chez Centrale bio Corse qui récupère les huiles de friture des restaurateurs et en font des produits ménagers et savons bio.Le dossier de candidature est à retrouver en cliquant ici