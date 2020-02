Vente du terrain actée pour la nouvelle caserne des pompiers de Galeria

C.est en présence de Jean-Marie Seite, maire de Galeria, Guy Armanet,, président du Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse (SIS 2B), Ghjulia Santolini, directrice de cabinet du président du SIS 2B,

du lieutenant-colonel Octavien Meschini, chef du groupement Opérations du SIS 2B, du lieutenant Ange Santucci, chef du centre de première intervention de Galeria et du capitaine Stéphane Orticoni, chef du bassin opérationnel de Calvi quà eu lieu ce mardi à Calenzana, la signature de l'acte de vente du terrain où sera implantée la nouvelle caserne des pompiers de la commune de Galeria.

Cette nouvelle structure dont nous aurons l.occasion de reparler ces prochaines semaines était indispensable pour le confort des pompiers dont on ne louera jamais assez l'importance de leur engagement mais aussi pour la sécurité de la population et des nombreuses personnes qui fréquentent l'été cette microrégion très touristique du Falasorma.