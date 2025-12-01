Les jeunes sapeurs-pompiers de Saint-Florent solidaires des étudiants

Les présidents et le directeur du SIS 2B souhaitaient en effet mobiliser l’ensemble du réseau associatif et amicaliste des pompiers sous la houlette de l’Union départementale des personnels (UDPSIS 2B), afin de soutenir cette initiative en faveur des étudiants cortenais en difficulté.

C’est dans ce cadre que les jeunes filles et garçons de la section « Lieutenant Thierry Alfonsi » se sont engagés sur le terrain, répartis sur deux points de collecte : à Oletta, sous la conduite du sergent-chef Cédric Leif, et à Furiani, où l’adjudant-chef Lucien Beltramelli supervisait les opérations. À l’entrée des magasins, les JSP distribuaient des flyers indiquant la liste des produits recherchés.





Grâce à la générosité des clients et à l’implication sans faille des jeunes pompiers, l’opération a rencontré un beau succès : dix caddies de denrées et produits de première nécessité ont été récoltés. Fidèle à son engagement, le SIS 2B assurera l’acheminement de l’ensemble des dons vers Corte.

L’équipe d’encadrement du centre de secours de Saint-Florent, par la voix de l’Adc Lucien Beltramelli, a tenu à saluer le sérieux, l’enthousiasme et le volontariat des 17 jeunes sapeurs-pompiers du Nebbiu. Leur participation exemplaire illustre parfaitement les valeurs de solidarité, d’entraide et de dévouement portées au quotidien par les femmes et les hommes du corps départemental, qui œuvrent sans relâche pour la sécurité des habitants et des territoires de Haute-Corse.

Enfin, de chaleureux remerciements ont été adressés aux nombreux donateurs, ainsi qu’aux responsables des magasins Leclerc d’Oletta et Auchan de Furiani, dont le soutien logistique a largement contribué à la réussite de cette belle action de solidarité.